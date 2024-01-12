【一劍浣春秋】矢埜愛茉橫掃天下！為什麼大家都愛藝能人女優？

近來AV界的頭條新聞是什麼？不用我說，自然是SOD STAR推出了藝能人女優，矢埜愛茉。

埜這個字看不懂沒關係，它是「野」的古字，讀音也是一樣，其實前陣子她要下海拍A片的消息早就傳得沸沸揚揚的而且被視為一件大事！因為她資歷完整，2011年就以搖滾樂團的成員出道，2014年成為日本電視台的形象代言人，後來又去當偶像，之所以會傳出要去拍AV的消息，是因為去年上了雜誌拍露毛寫真⋯⋯雖然她個子很小只有146公分然後身材也沒有特別突出，不過SOD集團還是給了她「破格的契約金」，在作品情報解禁的前一天晚上官方更是直接公布，是一億日幣（台幣2200萬）！

矢埜愛茉曾經以前田美里之名拍了不少寫真。圖／翻攝自amazon

哇塞，拍AV能賺這麼多錢，可能很多女優羨慕得口水都流個不停吧？不健忘的朋友應該記得，SOD之前就有個一億日幣的新人召募計畫，只要演藝圈的資歷夠分量或是曾經在體育賽事為國爭光就可以和他們聯絡，最高就可以拿到一億日幣的簽約金ー因為一直沒有女優敢說自己拿到這麼高額的契約金，所以當時這個計畫被認為是SOD集團的宣傳花招，想不到現在真的有人拿到這麼多錢⋯⋯

但問題是，值得嗎？

矢埜愛茉是新一代的藝能人。圖／翻攝自yano_ema on X

因為年紀比較大（今年要滿28了），身材矮小又沒有超級大奶，所以SOD集團一公布發片情報就蠻多人不看好，正好作品上架的第一天矢埜愛茉「只」拿下第二名而且輸的是兩位二線女優橘瑪麗和真木今日子合作的作品，更是讓人覺得SOD集團選球大失水準，白花花的銀子要丟到水裡了〜

不過還好，矢埜愛茉隔天就拿下第一，本週也是銷售冠軍，看來還有希望。不過在這兒也要討論一下，為什麼片商看到藝能人的招牌就像打了雞血？為什麼有些粉絲看到作品封面上有藝能人三個字就像喪屍一樣刷卡買片？

山口里子開啟了藝能人下海的風潮。圖／翻攝自mirai-shobo

理由很簡單，因為她們真的有票房：這麼說吧，當你在電視上看到某個女孩很漂亮、對她有了非分之想，後來發現她拍了A片會怎樣？當然是趕快買一片來看啊；又或者之前沒聽過這位女星，結果知道她醜聞纏身無法翻身只能去拍A片又會怎樣？當然是再買一片來看看她脫光光了是什麼模樣，因為人都有喜歡打落水狗的心理，所以當第一位自AKB48脫團去轉職成為AV女優的中西里菜（演出AV的的她改名為やまぐちりこ，山口理子）發片時，秋葉原出現了前所未有的排隊人龍，旺盛的人氣讓片商笑呵呵，從此以後大家就回不去了⋯⋯

河北彩花是目前AV界頂天的高手。圖／翻攝自360fiction_real on X

所以你知道為什麼片商願意花大錢簽下那些混過演藝圈、哪怕只是上過節目的無名之輩也一樣不愁沒人要，因為有名的馬上作品大賣，無名的影迷也會因為好奇心想要解出她們的身分而買支作品回家好好分析，那都有利作品銷售的；然後還有一點很重要的，在AV Open拿下七冠王的高橋聖子以及不久前引退的三上悠亞都是藝能人女優，這當然會讓片商覺得有了這些自演藝圈轉換跑道的女優就像有台印鈔機在家裡放著，而且她們還都在這一行苦幹實幹地待了蠻久的時間，誰不想有長期飯票，對吧？

高橋聖子曾是業界的七冠王。圖／翻攝自jkforum

最後也是最重要的，那就是在三上悠亞引退後，這個業界需要更多更多的話題，河北彩花很頂沒錯，但能讓這一行往前走的還是新鮮的肉體，而那些混過演藝圈的，就是金字塔的頂端！