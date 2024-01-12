快訊

姊夫變丈夫？21歲妹曬8年前參加姊姊婚禮3人合照羞喊：我們情投意合

中職／去年下半季只應援6場…今傳林襄將離隊 知情人士曝心寒原因

【一劍浣春秋】矢埜愛茉橫掃天下！為什麼大家都愛藝能人女優？

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
矢埜愛茉是新一代的藝能人。圖／翻攝自yano_ema on X
矢埜愛茉是新一代的藝能人。圖／翻攝自yano_ema on X

近來AV界的頭條新聞是什麼？不用我說，自然是SOD STAR推出了藝能人女優，矢埜愛茉。

埜這個字看不懂沒關係，它是「野」的古字，讀音也是一樣，其實前陣子她要下海拍A片的消息早就傳得沸沸揚揚的而且被視為一件大事！因為她資歷完整，2011年就以搖滾樂團的成員出道，2014年成為日本電視台的形象代言人，後來又去當偶像，之所以會傳出要去拍AV的消息，是因為去年上了雜誌拍露毛寫真⋯⋯雖然她個子很小只有146公分然後身材也沒有特別突出，不過SOD集團還是給了她「破格的契約金」，在作品情報解禁的前一天晚上官方更是直接公布，是一億日幣（台幣2200萬）！

矢埜愛茉曾經以前田美里之名拍了不少寫真。圖／翻攝自amazon
矢埜愛茉曾經以前田美里之名拍了不少寫真。圖／翻攝自amazon

哇塞，拍AV能賺這麼多錢，可能很多女優羨慕得口水都流個不停吧？不健忘的朋友應該記得，SOD之前就有個一億日幣的新人召募計畫，只要演藝圈的資歷夠分量或是曾經在體育賽事為國爭光就可以和他們聯絡，最高就可以拿到一億日幣的簽約金ー因為一直沒有女優敢說自己拿到這麼高額的契約金，所以當時這個計畫被認為是SOD集團的宣傳花招，想不到現在真的有人拿到這麼多錢⋯⋯

但問題是，值得嗎？

矢埜愛茉是新一代的藝能人。圖／翻攝自yano_ema on X
矢埜愛茉是新一代的藝能人。圖／翻攝自yano_ema on X

因為年紀比較大（今年要滿28了），身材矮小又沒有超級大奶，所以SOD集團一公布發片情報就蠻多人不看好，正好作品上架的第一天矢埜愛茉「只」拿下第二名而且輸的是兩位二線女優橘瑪麗和真木今日子合作的作品，更是讓人覺得SOD集團選球大失水準，白花花的銀子要丟到水裡了〜

不過還好，矢埜愛茉隔天就拿下第一，本週也是銷售冠軍，看來還有希望。不過在這兒也要討論一下，為什麼片商看到藝能人的招牌就像打了雞血？為什麼有些粉絲看到作品封面上有藝能人三個字就像喪屍一樣刷卡買片？

山口里子開啟了藝能人下海的風潮。圖／翻攝自mirai-shobo
山口里子開啟了藝能人下海的風潮。圖／翻攝自mirai-shobo

理由很簡單，因為她們真的有票房：這麼說吧，當你在電視上看到某個女孩很漂亮、對她有了非分之想，後來發現她拍了A片會怎樣？當然是趕快買一片來看啊；又或者之前沒聽過這位女星，結果知道她醜聞纏身無法翻身只能去拍A片又會怎樣？當然是再買一片來看看她脫光光了是什麼模樣，因為人都有喜歡打落水狗的心理，所以當第一位自AKB48脫團去轉職成為AV女優的中西里菜（演出AV的的她改名為やまぐちりこ，山口理子）發片時，秋葉原出現了前所未有的排隊人龍，旺盛的人氣讓片商笑呵呵，從此以後大家就回不去了⋯⋯

河北彩花是目前AV界頂天的高手。圖／翻攝自360fiction_real on X
河北彩花是目前AV界頂天的高手。圖／翻攝自360fiction_real on X

所以你知道為什麼片商願意花大錢簽下那些混過演藝圈、哪怕只是上過節目的無名之輩也一樣不愁沒人要，因為有名的馬上作品大賣，無名的影迷也會因為好奇心想要解出她們的身分而買支作品回家好好分析，那都有利作品銷售的；然後還有一點很重要的，在AV Open拿下七冠王的高橋聖子以及不久前引退的三上悠亞都是藝能人女優，這當然會讓片商覺得有了這些自演藝圈轉換跑道的女優就像有台印鈔機在家裡放著，而且她們還都在這一行苦幹實幹地待了蠻久的時間，誰不想有長期飯票，對吧？

高橋聖子曾是業界的七冠王。圖／翻攝自jkforum
高橋聖子曾是業界的七冠王。圖／翻攝自jkforum

最後也是最重要的，那就是在三上悠亞引退後，這個業界需要更多更多的話題，河北彩花很頂沒錯，但能讓這一行往前走的還是新鮮的肉體，而那些混過演藝圈的，就是金字塔的頂端！

三上悠亞至今仍然對業界極具影響力。圖／翻攝自yua_mikami on X
三上悠亞至今仍然對業界極具影響力。圖／翻攝自yua_mikami on X

女優 SOD 秋葉原

延伸閱讀

9位數簽約金下海！知名女星曾是電視台看板娘 AV達人驚呼「最強兵器」

不當AV女優後 三上悠亞包緊緊吐心聲「很放鬆」

【一劍浣春秋】明明片酬沒那麼多⋯為什麼女優穿戴都名牌？

【一劍浣春秋】每個月都可以買進口名車！業界最強發片機器是她

相關新聞

【一劍浣春秋】矢埜愛茉橫掃天下！為什麼大家都愛藝能人女優？

近來AV界的頭條新聞是什麼？不用我說，自然是SOD STAR推出了藝能人女優，矢埜愛茉。

純慾女僕輕鬆駕馭！日本18禁漫畫家「本人比作品更辣」 粉絲驚喊：拿自己當模板

日本成人漫畫家Reco作品畫風及尺度吸引一票男粉擁戴，在台灣也小有知名度。不過更讓人驚豔的是，她不只漫畫作品吸引眼球，本尊照片也是相當火辣，不少網友認為，Reco可能是以自己當模板，才能勾勒出那麼多讓人心動的角色。

【一劍浣春秋】明明片酬沒那麼多⋯為什麼女優穿戴都名牌？

上個禮拜提到這幾年最強的發片機器就是「松本一香」，在瘋狂發片不怕破皮的情況下她每個月都可以賺到足以購買一台進口車的片酬，雖然沒有明說詳細的數字，不過上網Google就知道，松本一香一個月大概可以賺到600-800萬日幣（132萬-176萬台幣）。

【一劍浣春秋】每個月都可以買進口名車！業界最強發片機器是她

歲末年初，又是AV界擴大徵才的時候，之前一波大型新人連發的經紀公司LIGHT特別用漫畫的方式告訴大家AV女優是個很有前途的工作，所以他們不只告訴大家這一行讓妳發大財外也線上做起了Q&A，告訴大家AV女優分成兩種類型，工作內容也有所差別？

【一劍浣春秋】橫宮七海身亡⋯AV女優的心理健康誰來顧？

在各片商紛紛舉辦忘年會感謝女優一年來辛勞的同時，應該很多看片的AVer不敢相信橫宮七海香消丟殞了吧？

士林夜市性感妹穿半透明肚兜賣烤鳥蛋 本尊是JKF女郎

近日網友瘋傳一張士林夜市烤鳥蛋攤位的照片，畫面中只見一名女子在冬日的夜晚仍無懼寒風，僅穿上一件半透明的菱形肚兜及真理褲，便開始工作烤著鳥蛋，讓大批網友朝聖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。