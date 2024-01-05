【一劍浣春秋】明明片酬沒那麼多⋯為什麼女優穿戴都名牌？

上個禮拜提到這幾年最強的發片機器就是「松本一香」，在瘋狂發片不怕破皮的情況下她每個月都可以賺到足以購買一台進口車的片酬，雖然沒有明說詳細的數字，不過上網Google就知道，松本一香一個月大概可以賺到600-800萬日幣（132萬-176萬台幣）。

單以片酬而言，松本一香在AV界當然是最頂尖的一群，就算是新有菜這樣最頂尖的女優也不見得比她多，只是松本一香這種沒有片商邀約就沒片拍的企劃女優壓力太大，有人氣有買氣那就要擔心工作過度造成身體不適，因為真的有人因為拍片太多造成身體永久性的傷害；但就算身體沒問題，為了維持人氣與買氣也會讓女優始終面臨著龐大的心理壓力，像辻本杏和水野朝陽都說每到月底的時候就胃痛，因為很怕自己銷售排名下滑，因為那就意味會失去片商的信任，不是減薪就是直接被丟掉－－誰說這一行就是把腳打開快樂賺錢啊？難怪很多女優崩潰〜

松本一香是業界最強發片機器。圖／翻攝自@MatuMoto_arrows on X

所以請大家改變對AV女優的觀念，單就這份工作而言，首先，她們絕對不是拍過一年兩年就可以賺到一輩子花不完的錢，就連白石茉莉奈都曾公開說過以前的女優比較好賺，現在很多人連房子都買不起；再來，她們工作的壓力很大，被片商框下來每個月只要拍一支作品的專屬女優怕被釋出，當遊走於各片商發片的企劃女優怕片子不賣沒人要，但問題是目前日本也是一堆人只看盜版不買片，所以目前女優在這一行的平均壽命只剩下不到半年⋯⋯

不過你有沒有覺得奇怪？如果女優這一行這麼糟，為什麼還是有些女優看起來日子過得很好、一身都是名牌？

三上悠亞是少數副業賺得比本業多的女優。圖／翻攝自@yua_mikami on X

這就要把女優的收入結構攤開來講了，女優的收入不只片酬，最近幾年，愈來愈多女優往海外跑，以三上悠亞為例，她會參加如TRE台北國際成人展的大型活動，會替商品做代言，會替手遊廠商拍廣告，甚至還會舉辦小型的線下活動，以及如盜版AV片頭所說的在線上當荷官發牌，從她疫情前每年在海外工作超過十次就知道有多搶手，這樣的女優絕對副業賺得比拍片的主業還多，不要說買名牌包了穿金戴銀都不過分；但，其他人呢？

海外活動是很多女優夢寐以求的事。圖／翻攝自@TREtaipei on X

現在海外活動非常蓬勃，女優來個成人展或是舉辦個攝影會都不是新鮮事，但要像之前的三上一樣幾乎每個月都來，而且每次來都發大財那是沒人辦得到，所以她們一定有另外的賺錢管道－－例如有些人會經營YouTube頻道、有些人則是會募資拍寫真集、有些人則是靠直播靠大家抖內⋯⋯然後在AV新法實施後後也愈來愈多女優不藏了，不只在社群的自我介紹欄放上應召站的預約網站，其至連SOD集團都成立一個專門發掘特種營業女子出道的製作小組，理由很簡單，讓專業的來〜

現在打著應召招牌的女優真的多。圖／翻攝自dmm

這可能會讓有些朋友懷疑，賣肉有比拍AV好賺嗎？當然不是每個人都好賣，但一般來說比起拍片要待在攝影棚一整天，賣肉以60分鐘計價自然財富累積得快，而且有AV女優這個頭銜還可以讓炮金比起其他同業來得多，因為有些嫖客不只吃她們下面更吃知名度－－也因為皮肉錢好賺，所以女優兼差做外送的比例比想像中高很多很多⋯⋯

這就是AV界，所以我覺得不要對女優有太多幻想甚至是潔癖，大家都只是為了活下去以及活得更舒服一點，俗話說得好嘛，能力愈大，責任愈多！