【一劍浣春秋】每個月都可以買進口名車！業界最強發片機器是她

歲末年初，又是AV界擴大徵才的時候，之前一波大型新人連發的經紀公司LIGHT特別用漫畫的方式告訴大家AV女優是個很有前途的工作，所以他們不只告訴大家這一行讓妳發大財外也線上做起了Q&A，告訴大家AV女優分成兩種類型，工作內容也有所差別？

經紀公司LIGHT用漫畫徵才。圖／翻攝自instagraminstagram@light_promotion

老司機的你一定知道，AV女優分成專屬女優和企劃女優，專屬女優指的是被片商用合約「框」了下來，只能在該片商發片的金字塔頂端ー為什麼說她們蓋高尚呢？因為她們一個月只要拍一次作品發一支作品就行，通常片商都是看好她們的人氣和買氣足以成自己的招牌才會開出專屬合約的，這樣的女優通常作品不多，像天使萌的作品也才破百沒多久（因為一個月只有一支作品，能破百根本現代神獸），但知名度極高，基本上今年TRE台北國際成人展站在中間的都是這種類型的女優，她們都是片商的掌上明珠〜

至於企劃女優嘛，就和專屬女優相反，她們沒有片商的專屬合約，所以往好的地方想就是很自由，想去哪兒拍片都OK，也不受一個月只有一支作品的限制，所以做得好的女優真的是發片滿天下：像「世界的」波多野結衣在全盛時間是有碼界和無碼界一起賺的，不久前事務所ACT的雙箭頭「木下日葵」和「姬咲華」更是一個月25到30支作品在拍，比上班族更加忙碌⋯

天使萌的作品才剛破百卻已經是現代神獸。圖／翻攝自amatsuka_moe on X

那麼問題來了，雖然都是AV女優，那誰賺得比較多？

地位比較高的專屬女優一定賺得比較多嗎？也不是，專屬女優的片酬並沒有固定的標準，像河北彩花這種銷售保證肯定是業界的最高水準，而且以她的銷售成績可能合約到期還會被調薪拿更高的片酬；但其他女優可就不是這樣了，這一行向來是初入江湖天下無敵，然後再過幾年寸步難行的殺戮戰場，想要一直待在同一家片商當專屬女優是很困難的，有很多女優為了一直待下去只能接受減薪，到後來能拿到的片酬可能只有全盛時期的一半左右。

史上最強發片機器是波多野結衣。圖／翻攝自hatano_yui on X

而企劃女優就不是了，與專屬女優一樣，每個人拿到的片酬不一樣，但基本上有買氣的女優薪水會高一點，想要多賺一點就是多做一點，前面講到的波多野結衣、木下日葵和姬咲華都有過那種幹個不停的發片高潮，但要說這幾年最強的發片機器，那「松本一香」說第二，那這一行應該沒人敢說自己第一惹〜

她有多猛呢？答案是超級猛，打從2022年開始，她在業界最大的賣片平台FANZA的串流部分只有一個月被大網紅UNPAI奪走第一，其他的每個月都是她銷售冠軍，這樣的她一個月能拿多少錢呢？

松本一香是近年來最強發片機器。圖／翻攝自MatuMoto_arrows on X

那天她在直播上說了，扣掉事務所抽成，她每個月都賺到可以買一台高級進口車的片酬，雖然沒有明說數字，但預估應該是在600-800萬日幣左右（132萬-176萬台幣），這個片酬完全不遜於業界任何一位的頂級女優，其他的企劃女優不是沒辦法收到這麼多邀約，就是生理或心理負荷不了那麼大的工作量，又或者不能持久很快就被片商拋棄了，只有她，松本一香可以一直坐在衛冕座上享受打遍天下無敵手的寂寞，面子裡子都是大進帳〜

看到戶田真琴自爆當AV女優時每個月大約賺進60萬日幣的片酬，松本一香這樣也挺好的對嗎？不過這樣的她最近也和片商簽約成了專屬女優，所以有些事情是改變不了的，企劃女優就是覺得自己矮片商的專屬女優一截，另外每個月固定拍片的生活比起多做多賺但要等著片商邀約還是安定多了，所以松本一香最後主動走下了衛冕者寶座⋯⋯

河北彩花是目前最頂級的專屬女優。圖／翻攝自Saika_Kawakita on X

不過話說回來，看到松本一香賺得盆滿缽滿，你是不是覺得當片商的專屬女優也沒什麼好處？那也不見得，一來松本這種例子很少，要像她紅那麼久不容易，很多女優都是沒多久就玩完了；二來是專屬女優有那麼多時間可用自然不會浪費，有些人做活動，有些人則是有空就陪客人在做活塞運動，專屬女優的名氣就是這麼用的！