【一劍浣春秋】橫宮七海身亡⋯AV女優的心理健康誰來顧？

在各片商紛紛舉辦忘年會感謝女優一年來辛勞的同時，應該很多看片的AVer不敢相信橫宮七海香消玉殞了吧？

是的，在近期一連串口味超重的作品、社群上詭異的自拍照以及後來完全不更新後，橫宮七海的死訊和她生前碰到的問題一一被公開：她與父母關係不好，很早就離開原生家庭在女僕店打工，接著下海做八大，精神狀態始終不穩定，過去曾有多次自殘的紀錄，這次雖然沒有公開她是如何離開人世的，但一般相信剛出道時活潑可愛的她是自我了斷結束了生命⋯⋯

橫宮七海身亡震驚AV界。圖／翻攝自s-cute

這也讓很多人注意到了AV女懮的心理狀態，當然也有一些粉絲拼湊有限的訊息想知道是什麼原因讓橫宮七海走上絕路。我先講一下日本方面目前處理這事的態度，首先，橫宮七海的死去雖然沒有得到事務所的證實，但在AV界已經是公開的事，有不少女優包括一起合作過的、曾經在活動上見過面的、或是只聽過她名字的，都在社群上發文祝她一路好走。

再來，橫宮七海的原生家庭已經低調處理完後事，喪禮沒有公開，也婉拒她生前的朋友到靈前致意；最後，雖然有些粉絲透過橫宮七海生前留下的訊息拼湊出她可能走上絕路的原因，不過原生家庭無意追究，所以這事到此為止，大家有興趣可以去搜尋看看那些網友的推理，但不管是公開橫宮七海死訊的朋友、她的家人還是之前所屬的事務都不會再有公開回應了〜

至於AV女優的心理狀況嘛，就兩個字，「無解」。

水野朝陽曾說當女優壓力山大。圖／翻攝自geinou-nude

不要說橫宮七海了，看片比較仔細的朋友應該都能在不少女優身上發現她們自殘的痕跡，有人在問事務所對此有什麼防治機制、有沒有辦法邀請醫生定期關注女優的心理狀態、又或者經紀人能不能做些什麼？答案是很難很難，一來經紀公司的規模大多沒有預算去找心理醫生預防勝於治療，二來經紀人雖然大多願意聽女優傾訴心事但能做的也有限，而且女優也未必想和他們說；最後也是最重要的就是，會來做女優的本來就是沒辦法好好工作的女孩。

她們通常沒有學歷、難以融入社會而且抗壓能力相對較差，偏偏AV界是個競爭激烈的高壓環境又很容易遇到爛人，你說她們願意在鏡頭前張開雙腿被年紀可以做自己阿爸的人狂抽猛送，還要叫好舒服真的是慾求不滿嗎？當然不是，大家為的都是賺到可以溫飽活下去的錢，當發現自己賺不到錢，然後生活壓力排山倒海而來，然後她們本身還很脆弱的情況下，那爆炸也只是天天都在發生的日常，業界的資深經紀人們早就麻痺了⋯⋯

相澤南也說當AV女優最主要的就是賺錢。圖／翻攝自minami_aizawa_ on X

所以大家只能眼睜睜地看著悲劇發生？是的，某些程度上這樣的講法沒錯，AV界上從事務所的社長到資深或資淺的經紀人都無法替女優做些什麼，因為他們辦不到；這些人能做的就是「放任」，在AV新法實施賦予女優可以無條件否決工作的權力後更是任由她們去，不管是想去兼差賣肉又或者是做什麼事都沒關係，事務所不會去阻止然後現在也沒有經紀人會像以前自豪地說「她（女優）只聽我的話」，也許你會覺得這樣的狀況太冷漠，但在日本這個人際關係疏離的社會，誰不是只想自掃門前雪？

希望，橫宮七海的事別重演在任何一位女優身上。

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