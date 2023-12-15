【一劍浣春秋】最怕女優玩消失！片商、廠商和事務所現在只能問天？

你知道成人展最怕的是什麼嗎？

答案只有一個，就是說好的女優不來了，但很遺憾地這狀況每一年都有發生，麻倉憂和園田美櫻的突然缺席都讓主辦單位扼腕也讓影迷心碎，但你可能不知道的是發生了這種女優臨時缺席活動或者是拍片的狀況，經紀公司怎麼處理？

園田美櫻沒來成人展讓影迷心碎。圖／翻攝自mgstage

道歉自然是免不了的，但道歉過後呢？大多數的經紀公司會告訴你那酬勞不要了，但這不是很正常的嗎？你都取消活動了怎麼還有臉要酬勞？所以接下來會進行第二個步驟：比方說拍片，經紀公司會想辦法用其他女優來代替，又或者是派出經紀人去片商土下座謝罪；我知道你想說這樣造成重大損失的意外難道不用賠償嗎？沒錯，事務所的想法就是能免賠就免賠，除非是片商或是活動的主辦單位追究到底，比方說不久前SOD集團就有針對某間掉了新人的事務所（對，所以那位女優沒有出道）求償，最後經紀公司乖乖賠錢，然後社長心情不好天天借酒澆愁，好幾次喝到斷片～

也許有人想說，片子沒拍活動沒來都會造成損失，經紀公司還想賴，是無賴嗎？

女優常常說引退就引退。圖／翻攝自shiochan_2525 on X

這就必須從業界的生態來說了：首先，這一行的人都認為做多少事拿多少錢，以活動來說好了，假如女優有幫忙宣傳但後來卻辭退了活動那宣傳的錢還是要照算，因為她們確實是有工作過的；另外一點就是在AV新法頒布後現在的合約對女優已經沒有約束力，經紀公司沒有辦法把帳算在她們頭上要求她們負責，既然如此那大家都不要擔責任最好！

簡單舉個例子，這一行最不讓人意外的就是女優常常出意外，也許昨天還很拼命拍A片的女優今天就跟你說沒幹勁了不想再做，這該怎麼辦呢？過去事務所會拿出女優簽好的合約跟她說「那麻煩妳完成這些工作後再退休」，就算是女優的爸媽要求作廢合約這些經紀人也會告誡對方「簽了名就要履行合約」、「撕掉合約也沒用我這邊還有很多影本」，總之就是會要求女優把工作做完，但現在呢？

麻倉憂臨時缺陣讓主辦單位扼腕。圖／翻攝自s-cute

現在才不能這麼搞，因為新法的規定也因為害怕輿論的追殺，現在的事務所在收到女優的辭職信後，只能好聲好氣地詢問對方還要不要履行合約？假如對方的答案是No那他們也只能說好吧那妳辛苦了莎呦那啦小心喝水了別嗆到……其實就是什麼事都不能做，然後還得把她們完成的工作一筆一筆的攤開來精算她們該拿的薪水一毛錢都不能少，否則被告發上了新聞那大家都吃不了兜著走。

所以現在是女優最好的時代，卻也是要好好觀察片商、事務所、廠商人品和運氣的時代－－像上次TRE台北國際成人展總共要來接近50個女優，結果只有小野六花因為身體不適沒辦法來到台灣，那真的是平時有燒香神明有保佑，運氣不好的就屬某遊戲平台廠商邀請四個女優竟然有兩個在活動前突然缺席⋯⋯這一行真的有其迷人的地方，但現在女優出席率如此不穩定而且又不用負任何責任的狀況真的是讓所有業者都心驚肉跳啊啊啊啊啊！

小野六花是今年TRE唯一缺席的女優。圖／翻攝自onorikka on X

也難怪最近資深女優紛紛冒出頭，因為她們比較可靠，就算不比新鮮的肉體吸睛至少會乖乖工作不出亂子；至於事務所和片商有沒有辦法解決少數女優不受控制的狀況？那是很難，因為AV女優本來就不是可以好好工作的人，現在又有法律保護，要期待黃袍加身的她們都乖乖打卡上班根本異想天開，現在大家只能天天日行一善、每天都要扶老太太過馬路累積福報，祈禱女優不要亂來突然推工作惹～