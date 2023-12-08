【一劍浣春秋】一支片酬10萬日幣！為什麼還那麼多人要拍無碼片？

不久前，稻場流歌宣布改名為「莉莉遙香」復活了。

在AV界，這是天天都在發生的事，為什麼要復活呢？因為AV女優是一步江湖無盡期，據業界人士說超過七成的女優在卸下戰袍後都會發現自己無法回歸正常人的生活，所以有些人去做應召妹，有些人則是休息夠了就回歸拍片，反正AV界永遠缺人拍片。

那為什麼曾經是業界排名第一的她要改名字呢？難道不怕影迷忘了她是誰？這也不難作答，因為她更換了事務所，在AV界，女優的藝名一向被認為是經紀公司的資產，雖然要用也是可以談，但一般女優多半會因為前事務所要求抽成而果斷放棄原本的藝名，反正換了名字還可以再裝一次新人，未必是虧〜

稻場流歌改名復活。圖／翻攝自tokyo-247

不過話說回來，從稻場流歌到現在的莉莉遙香，很多人最想問的是：「為什麼她沒有被FC2的無碼賣家捕獲？」

我就知道你們想看人家尿尿的地方，說實在話，莉莉遙香之所以能逃過無碼賣家獵人頭只有一個原因，就是她大部分時間待在老家，不是一個人在東京住，要無碼賣家跑那麼遠讓她出鮑沒那麼容易；但其他女優就不是這麼回事了，很多人退役後是轉行當一樓一鳳或外送茶，然後沒多久就咬了無碼賣家的餌在淫光幕前出鮑⋯⋯

網路隨便搜都能發現很多人願意配合拍無碼。圖／翻攝自nanokodayon on X

在之前的文章筆者已經提到由於AV界和無碼賣家都是在八大產業這個池子撈魚，所以很容易出現退役的女優被捕獲出鮑，或是即將出道的女優被挖出拍過步兵片的狀況，但有個問題來了，拍那樣的無碼片錢多嗎？為什麼有這麼多妹子肯拍？

答案是，錢很少，一支作品大概就是拿10萬日幣（2.2萬台幣），如果有些特別的玩法像是3P或是中出那就另外再加錢；我知道一定有些人會覺得這樣就可以拍一支無碼片拿出去賣實在太划算，也有些人會恍然大悟為什麼做得好的無碼賣家可以賺那麼多錢，但重點是，為什麼AV女優肯接受？不都說她們拍AV就是想多賺一點錢？怎麼能接受這麼低的片酬？

退休後去拍無碼的櫻樹玲奈。圖／翻攝自caribbeancom

其實，對AV女優來說，這個片酬是很正常的水準，她們完全沒有吃虧：為什麼會這麼說？我們還是拿數據說話，以前陣子和台灣業者拍完片子的水川蓳為例，她之前說自己拍一支作品實拿20萬日幣（也就是4.4萬台幣），那是要拍一整天完成120分鐘作品的價格，而FC2平台的無碼作品大多只有一個小時長，而且大多以定焦或自拍的方式完成，大約拍四個小時就能收工，拿十萬日幣回家可能女優還會覺得蠻好賺的。

自爆女優無法分紅的櫻千奈美。圖／翻攝自dmm

至於作品賣很好的話有沒有分紅？從最近櫻千奈美不具名地批評澁谷果步下架作品就知道，AV女優都很習慣作品就是直接被片酬買斷，所以賣得再好也不關她們的事；最後，FC2賣家和一般在片商發片的女優還有一點優勢，除了差不多的片酬外還有他們是拍完馬上就給錢，而拍片的女優如果片商或事務所作業出問題那片酬什麼時候入帳只有天知道，所以－－

出道後被挖出拍了無碼的菜月光。圖／翻攝自faleno

所以有碼片商才會拍廣告說自己才是合法的，因為除了最頂尖的專屬女優外他們在競爭上並沒有太大優勢；然後你去社群搜尋「同人AV」就可以發現願意演出的女優還真多，你想當天約當天拍的會有一堆人說選我選我；最後也是最重要的就是為什麼大家都離不開這一行？一來如文章一開始提到的她們大多無法融入社會做正常上班族，二來是拍A片雖然報酬比大家想像得低，但好好幹努力幹還是比一般上班族高，所以這一行雖然新陳代謝很快很難走紅，但有些人就是離不開〜