【一劍浣春秋】AV女優為何做應召？價格攤開大家都懂了

那天在某論壇看到大家討論AV女優和風俗妹（就是八大產業的妹子）誰比較賺？為什麼有些女優要跑去做風俗、又為什麼有些風俗妹要轉職拍AV？

首先要講的是，就日本法律而言，AV女優和這些八大產業的女子沒有什麼不同，都是「風俗界」的一員；不過我知道有些人的觀念是AV女優就是和男優拍A片的、風俗女就是外送妹、一樓一鳳以及在酒店陪酒的，大家在本質上是有所不同的，不能一概而論〜

SOD的新人一条希，也是風俗界第一女公關。圖／翻攝自dmm

不過第一個要和大家說的就是就算你用次元刀把AV女優和風俗妹切開來，但兩者並非是互不交流的密閉空間。事實上，兩者不但交流得很頻繁，還有很多女優是同時在做的－－我指的不是那些會出現在雞頭的Line、你在日文網站找不到她們在賣，但會出現在台灣香港新加坡澳洲私下做外送的AV女優，而是就在日本的風俗店就可以找到現役的AV女優。

比方說之前提過的湊羽琉和桃果明里，最近SOD集團更是與風俗店合作推出了「一条希」，他們一面強調這位新人「曾經做過歌手還當過家鄉的觀光大使」，然後一方面強調她是東京第一女公關，而女優也直接把自己的預約網址放在社群上，點了進去就知道她什麼時候上班，想要和業界知名品牌的超級新人來個親密接觸完全沒問題，預約就好。

邊拍片邊賣身的女優可多了。圖／翻攝自minato_haru_ on X

這樣的女優就不存在什麼拍片還是應召比較好賺的問題，她們就是兩邊都要，很多人的做法甚至是用「先在風俗界變有名→被AV界發掘在淫光幕出道變更有名→在風俗界亮出AV女優的頭銜把炮金拉高」這樣的方法提高自己的收入，對她們而言當然還是有哪邊的收入比較高的問題，不過兩者相輔相成，不必做取捨〜

那假如，就是有人只會選一邊做、無論如何一定要讓AV女優和應召女的收入分個高低呢？

戶田真琴自爆收入，大家才知道女優收入這麼少。圖／翻攝自toda_makoto on X

雖然這牽涉到女優一個月要拍多少支作品，還有風俗妹一個月要工作多少天，不過還是可以聊聊啦！首先，我們不要講明日花綺羅、三上悠亞或是河北彩花這種S級的妖怪，直接來看一線女優就好。在戶田真琴的畫中有提到，她一個月花1-2天拍完作品後可以拿到60萬日幣左右（約台幣12.8萬，扣掉事務所抽成），活動的出場費一天是12,000円，商品銷售則是和店家以及事務所對分（這樣你就知道為什麼很多女優不參加片商活動了，因為就真的錢很少）－－這可能會讓很多人嚇到，原來AV女優賺那麼少，所以很多人在拍片的空檔接接case也很正常對吧？至於風俗妹呢？以之前提到才剛出道的一条希為例，假如你力大無窮一次包她三小時那店裡的收費是125,000円（折合台幣26,600元），然後八大產業店家固定會抽走一半來算大概就是每小時她可以拿到2萬円（4400元台幣），嗯，好像也不是很多對吧？

藝能人的四宮有朱在出道後則是在大阪賣。圖／翻攝自dmm

所以只能多接一點客人了，以戶田真琴的收入標準，一条希只要一個月有10個願意包她三小時的客人就能辦到了，如果這些風俗妹本人像影片中一樣好看又好幹然後又能幹的話應該不難達成對吧？寫到這邊你就明白為什麼文章前面我會說AV女優和應召女這兩個職業是相輔相成的，講到底就是女優的收入不夠高、風俗妹需要多一點客人以及更高的炮金，只要做好時間管理的工作把兩個角色都扮演好就有機會發大財了⋯⋯

所以我的結論是，不要太苛責女優賣肉，她們只是想多膁一點錢啊！