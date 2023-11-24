【一劍浣春秋】片子賣得不好沒關係？拍片對女優來說只是副業？！

上週提到AV界有個怪現象，那些在社群上追蹤超過百萬的女優雖然人氣超旺但在網路平台上的買氣卻不是領先者，原來很多影迷雖然喜歡她們愛她們只要有活動就會報到，但很多人不買片也不看片，導致片商必須舉辦活動用片子當門票讓這些粉絲買片，強制將女優的人氣轉換為買氣⋯⋯

而這也產生了另外兩個問題，上次在文章的留言裡有人提到，這些女優既然社群人氣這麼強大，那想必有很多業配可做吧？搞不好⋯⋯拍片只是副業？

三上發大財了就不拍片了。圖／翻攝自yua_mikami on X

我們一個一個來聊，女優有沒有業配看了她們的發文就知道，不管是百萬追蹤的強者還是力爭上游的網路新手，不是說她們自命清高不想把社群商業化，而是因為這些人就很難接到案子－－理由很簡單，在日本，她們就是風俗界，也就是八大產業的一員，不要說被標籤化，而是她們就是那一行的人，你是老闆會覺得她們適合做哪種業配？很少，真的很少吧？

所以她們不是不想接業配，而是真的接不到，會找她們的除了拍片外大概就是AV相關的週邊產業像是情趣用品吧？雖然AV女優大多不會排斥合作，但以她們在社群的人氣要發業配文就不是那些廠商負擔得起的ー所以看AV女優的社群超舒服的，基本上沒有業配，除了作品和活動的預告外就只剩下美照，清爽的不得了〜

AV女優的主要收入就是拍片。圖／翻攝自toyboysamoari on X

這也說明了為什麼女優開YouTube頻道都和我在床上一樣不能持久，因為她們接不到業配，只想靠官方的分紅賺錢，但偏偏現在YouTube一來流量不好做、二來分紅愈來愈少，預算燒完了就只能喊停。

那有沒有會做業配的女優呢？當然也是有的，比方說已經引退的明日花綺羅和三上悠亞，她們在掌握了女性粉絲這個族群後就從業配發展到了自有品牌，又比方說業界的社群奇蹟「深田詠美」，在減重健身的過程中她意識到可以發展乳清產品然後也發展了自有品牌⋯⋯

深田詠美是近來利用社群做生意的佼佼者。圖／翻攝自fukada0318 on X

從這邊你就可以知道女優想要做業配有多不容易，首先你要超強大，有很多很多人追蹤，再來你要證明自己掌握的族群是有消費能力的，那些只會買片來參加活動然後玩完就把片子倒去二手店的粉絲根本不算數，完全沒有商業價值，從明日花和三上的例子就知道女粉才是流量和財富密碼！

但也從三上和明日花的例子你就知道，一旦可以在社群上發大財，她們就不拍A片了！

很多女優開小帳在賣肉。圖／翻攝自minato_haru_ on X

所以第二個問題的答案出來了，拍片不會是女優的副業而是主要收入來源的主業，不管女優社群有多麼轟轟烈烈，但沒辦法做到明日花和三上那樣就只能乖乖去拍片；雖然近年來愈來愈多資料指出女優的片酬其實也沒想像多，然後經紀公司還抽很兇，但社群沒有業配的她們還是不能少了拍片的收入，不然就要餓死了〜

不過業界現在也出現了一種怪現象，那就是女優愈來愈不避諱自己除了拍片外還有在兼差賣肉這檔事，雖然沒人敢在女優的主帳號說自己有賣，但另外開個小帳接受預約讓粉絲可以來個一發的女優可多了，甚至還有人沒有在店裡出勤卻也會出現在雞頭發的Line中，然後和你說因為她很紅社群人氣很旺所以比較貴⋯⋯

好吧，這也算是業配吧。