【一劍浣春秋】AV界怪垷象！5人氣女優社群百萬追蹤 為何買氣超普？

桃乃木香奈、七澤米亞、本鄉愛、希島愛里以及涼森玲夢，你知道上述五位女優有什麼共同的特徵？

答案是，她們都是AV界在X（原twitter）達成百萬追蹤的強者，大家都知道X在被首富馬克斯收購後一直致力於打擊幽靈帳號，追蹤數三不五時地就在掉，達成百萬追蹤真的很不容易，說她們是業界人氣最旺的女優絕不為過！

所以她們都是片商的寶、也是AV界的銷售指標對吧？

涼森的商業價值除了作品外還有各種周邊商品。圖／翻攝自prestige-av

前面那句話是對的，桃乃木、七澤、涼森都可以說是片商的一姐，片商動員女優合體拍宣傳照時一定都是C位的位置，希島則是兩家片商共有的專屬女優，本鄉愛則是第一個從片商Faleno Star被挖角去業界最頂尖大廠S1發片的高手高手高高手，只要舉辦活動你沒有早一點去排隊是買不到票的……

但你說她們是銷售指標嘛〜現在資料很透明，最近被某些日本議員認定是壓榨女優大本營的網站FANZA（DMM）每個月都會固定公布銷售排行榜，上述這四位女優雖然社群人氣非同小可，但作品買氣可就沒大家想像的那般強勁，月排行能進入前十名非常不容易，桃乃木的經紀人甚至還在FANZA成人展時自嘲：「我們家桃子就是買氣沒那麼好，所以無法入圍最優秀女優的名單啦啦啦啦⋯…」

為什麼會這樣？

希島愛里是兩家片商共有的專屬女優。圖／翻攝自airi_kijima on X

直接講答案，那就是社群的人氣沒辦法轉換成作品的買氣，但也不是萬人應一人到場，有很多粉絲非常非常喜歡這些女優，為了參加她們的活動願意花很多很多時間排隊只為買到入場券，但有個讓大家想不到的現象，那就是這些影迷雖然很迷很迷女優，但他們不・看・片－－

對，不看片，但他們未必不買片，因為要參加活動的入場券就是女優的作品，但這些粉絲買了片子後通常會馬上、立刻、瞬間就將片子送去二手店賣掉⋯⋯

所以會認真看片的粉絲真的不多。為什麼呢？當然啦，或許這些粉絲一開始也是看片看成迷弟，只是片商後來拍不出讓他們願意付費的作品；但有很多人是從社群上成為女優的粉絲，他們把時間花在上網查看女優的發文、想出各種會讓女優噗哧一笑的有趣回應，得到她們按讚，因為被她們轉推而歡喜，然後等待下一次見面的機會……

這樣很忙的，哪有時間看片？

七澤米亞的人氣真的超旺。圖／翻攝自mia_nanasawa on X

沒啦，要看片當然有時間，拿出衛生紙到清理完畢根本不用幾分鐘好嗎？簡單說這些「粉絲」也就是在網路應援並且參加實體活動而已，也就因為如此，所以片商才會將實體活動的門票設計為女優的作品讓大家都能增加點收入－－只是這樣把片賣出去的方式不在網路平台的統計範圍內，所以這些女優雖然人氣很旺，但在FANZA及Amazon公布的銷售排行榜充其量只能算是「還好」。

所以片商會非常希望這些女優舉辦活動，不過話說回來，一來透過戶田真琴的回憶錄我們知道女優出席活動拿不到多少錢，二來AV新法實施後女優可以拒絕自己不喜歡的工作，出場費很低、工作時間很長然後又有許多喜歡言語性騷擾歐吉桑參加的見面會往往是實際生活有社交障礙的女優最先拒絕的對象，後來有些片商乾脆連活動都不辦了⋯⋯

本鄉愛目前人氣急速上升中。圖／翻攝自ai_hongo_ on X

所以就出現了女優人氣頂尖但買氣只是一般的奇妙現象，那到底是誰賣得好呢？大概有兩種類型，一個是初入江湖的新鮮肉體們，這就是所謂的酒店理論，知道小姐是第一天上班你一定會想點來試試看；另一個就是像高橋聖子、三上悠亞和河北彩花這種怪物，她們又有社群的人氣還有強大的買氣，是AV界金字塔的頂端！

不過，這種女優很少啦。