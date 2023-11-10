【一劍浣春秋】想當女優經紀人？你絕對不能是她的粉絲！

你想成為AV界的一分子嗎？

正所謂三百六十行行行出狀元，現在還真的有人立志進入AV界工作ー不管是台灣還是日本都OK，不久前還有媒體來電想要探討台灣成人影視界有愈來愈多高學歷工作人員的跡象，為什麼有那麼多人想作這一行、他們的目標是什麼又想發揮自己的什麼長處？媒體超級有興趣的〜

不過話說回來，就算大家每天都在看片，現在活動一個接一個，但不管是台灣還是日本，這一行仍然是蒙著一塊神秘的面紗，光靠104或1111人力銀行很難找得到入行的管道，而且光靠介紹可能還不夠，日本的經紀人說他們徵才時還有一個重點：

那就是，「不要粉絲」。

涼森玲夢的經紀人說常收到想加入AV界的私訊。圖／翻攝自remu19971203on X

意思就是如果你超愛女優對女優如數家珍甚至是有本命一生只追一人的話那就不是AV界想要的人，簡單舉個例子，涼森玲夢的專屬經紀人說他常在X（twitter）收到私訊，有些是毛遂自薦想要當女優，有些則是想當AV男優還有人想當女優的經紀人－－想當女優的很簡單，請對方寄自拍照就好，長得漂亮再聯絡，想當男優的他會說自己是女優的經紀人無法幫忙，但想當經紀人的嘛〜

這位經紀人會把對方的社群大概瀏覽一遍，看他平常會不會去參加女優的見面會、參加的頻率有多高然後有沒有特別喜歡哪位女優，假如來信的人超愛參加活動又直接表明「我是那個誰誰誰的鐵粉」的話他就會跳過對方不聯絡⋯⋯入行超過十年，他收過的私訊堆積如山，想當經紀人的還真不少，但他只用了其中一個人，不是因為他特別優秀，而是因為他「最不像粉絲」！

女優工作時一定有經紀人陪伴。圖／翻攝自toyboysamoarion X

為什麼要這樣呢？他說主要為了避免麻煩，如果你是某個女優的粉絲，也如願以償成了她的經紀人，你原本對女優的美好想像可能瞬間粉碎－－因為表裏不一的女優實在太多了，在活動上可以與影迷對答如流天南地北隨便鬼扯的女優可能私底下超沉默不講話，表面上看起來超清純的美少女可能護照上的照片是金髮暴走族，然後沒拍片的時候會像個太妹一樣蹲在地上抽菸－－你千萬不要以為事務所是怕他們崩潰所以才不要粉絲來當經紀人，他們是怕經紀人崩潰了傷害女優或是就此耽誤了工作，造成公司或片商的損失〜

也許會有人說，不可能每個女優都是雙面人吧？萬一女優就和他們在片中一樣可愛呢？

相澤南是和經紀人談戀愛。圖／翻攝自minami_aizawa_on X

經紀人說這樣他們更怕是粉絲來當經紀人，俗話說得好，近水樓台先得月，如果經紀人有著和女優談戀愛的錯誤期待那事務所會非常困擾，雖然這一行的確有女優和經紀人談戀愛（不是川島和津實，而是相澤南），但大家都希望這種事愈少愈好－－因為經紀人如果和女優有了男女之間的感情那大多對工作有害，你可能不想她和粗大長的森林原人親熱、可能會覺得經紀公司抽成太離譜想要女優爭取更好的待遇、可能會心疼女優工作太辛苦帶她連夜逃跑⋯⋯因為這些事都是真的發生過的，所以事務所能免則免。

最後一個問題，不要粉絲，那還找得到經紀人嗎？

就只能找對這個產業有興趣的人了，不過還是那句老話，這一行工作辛苦工時又長，重點是要熬很久，一起工作的女優又很多怪人，所以經紀人的流動率很高，如果你真的想入行的話真的要三思，工作做不久沒賺到錢事小，事後喪失了看片樂趣就可惜了〜