【一劍浣春秋】讓女優建立印象的關鍵！AV男優要給人的好印象的必備要素是⋯

對女優來說，AV生涯最重要的人是誰？

有兩個，一個是總管她們生涯的事務所老闆，這個人會把女優的生辰八字三圍資料鉅細靡遺地製成資料卡分送給各片商，然後想辦法替她們爭取在最好的片商拿最高的片酬ー所以現在不太容易像過去一樣出現條件很好的女優在很低階的片商出道，因為現在的經紀體系非常成熟，經紀公司不會把手上的夜明珠當做玻璃球賤賣，都會想辦法發揮她們最大的效益⋯

然後呢？就是AV男優了。

每個月都有新人出道，為她們安排男優很重要。圖／翻攝自s1s1s1

提到AV男優你會怎麼想？老司機們腦袋裡應該都會馬上浮現幾個名字：比方說專門讓女優淫幕初體驗的「開箱王」貞松大輔，比方說猥褻氣質濃厚、有「魔舌鬼手」之稱的吉村卓，還有連自己都覺得很像的「暗黑杰倫」東尼大木，而就另一位男優「清水健」的說法，AV界什麼任務都有專門負責的男優，你要抖M的就有抓兩下就噴尿的M男，要處男就有看起來完全沒碰過女優超閉俗的緊張大師，總之，你以為那些素人男優真的素人？或許以前有啦，不過現在不是了，每一支作品出現的每一位男優都是PRO的，完全沒有影迷插入的空間〜

也因為男優是如此重要，不僅作品不能沒有他們，在第一線工作的他們也是讓女優建立對AV界印象的開始ー你說那些剛入行的女優是怎麼想AV界的？千萬不要以為經過事務所的詳細說明後她們都對AV界非常有信心，相反地，她們和我們一樣覺得AV界都是黑道掌控、男優一定和他們的外型一樣兇惡恐怖，自己就像誤闖叢林的小白兔一樣沒多久就被生吞活剝⋯⋯

雖然看起來很猥瑣，但私底下被認為很紳士的吉村卓。圖／翻攝自yoshimura_takuon X

所以男優有多重要？就是那麼重要，他們如果真的像外型一樣兇惡給女優不好的感受，那片商肯定留不住人－－這也就是為什麼出道老是那幾個男優在開箱的原因，他們除了是帶女優熟悉這一行的導師外，也是片商要向他們傳達「我們很PRO」的關鍵，你一定覺得那些男優一來不帥二來肚子好大一個最好能給女優好印象，但其實女優才不在意男優的長相、或者該說女優早就對男優的長相沒有期待（因為拍片前都會先看到對方的照片），而要讓她們留下好印象的關鍵就兩個字：

「乾淨」。

說男優很乾淨的楓富愛。圖／Foraver提供

是的，就是乾淨，最近來到台灣的兩位女優「楓富愛」和「石川澪」都說第一次看到AV男優的印象就是他們很愛乾淨，雖然有人留著長髮蓄著鬍渣，但他們一來在攝影棚都會與女優保持相當的距離，不會廢話也不會要求留Line騷擾，二來是真的非常愛乾淨，指甲永遠是修整得乾乾淨淨不會藏污納垢，每一次演出完都會去洗手及刷牙，有些男優甚至會在身上擦著那種一聞就知道很高級的香水，讓女優覺得對方很有品味，增加對AV界的好印象。

說男優很乾淨的石川澪。圖／Foraver提供

所以男優就是那麼重要，尤其大片商在選擇男優的時候更是慎重，而那些立於頂尖的男優也大多非常在意自己的形象，貞松大輔在男優聚會的時候永遠是坐在C位一副帶頭大哥的模樣，吉村卓在外也有紳士之名，有暗黑大谷翔平之名的藍井優太更是一副乖寶寶的模樣⋯⋯所以，如果你有心去日本當男優的話那就真的要注意「乾淨」兩字，不要刺太大片的刺青像八家將，指甲不要留太長的像要練九陰白骨爪，該刷牙該洗手的時候務必像是有潔癖一樣洗得一點污垢都沒有，因為，你就是AV界的門面！