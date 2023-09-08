【一劍浣春秋】所有女優都皺眉！大家都不想解禁的是⋯

看日本AV的時候，你應該注意到很多作品的封面上有著「解禁」兩字！

這兩個字是什麼意思？簡單說就是以前不做的事現在要做了，至於為什麼不做呢？每個女優在出道的時候都會有一張事務所製作的宣傳資料卡，上面會詳細記載女優演出時的禁忌，比方說她不喜歡和哪個男優或是某個監督合作，還有就是她不接受的演出企劃，一般來說就是「3大」。

肛肛好的片子很多女優不願意。圖／翻攝自amazon

是哪三大呢？這指的是3件事，分別是「アナル（肛交）」、「スカトロ（排便）」與「SM」，有些女優還會加上「ごっくん（吞精）」和「外國人男優」，但大部分的女優都是註明「3大」；在這裡我和大家說明一下，雖然有些男優長得很猥瑣或是在片中的行為很噁心，不過女優大多不是因為嫌他們醜所以才NG不和他們演出。因為成為AV女優的時候就知道碰到帥哥男優的機會很低，所以女優討厭男優大多是因為他們的行為，比方不修剪指甲卻喜歡摳來摳去，還有私下一直要女優的Line，總之就是讓女優心理或身體不舒服；至於3大以及其他演出的禁忌我想應大家都明白，不是很痛就是很噁，有女優不能接受也是很正常的〜

中出し解禁最簡單。圖／翻攝自amazon

不過你知道的，AV界是個優勝劣敗的殺戮戰場，當你不做就活不下去的時候，禁忌就會變成行銷的利器，而這就叫做「解禁」！一般來說大家最容易接受的就是中出解禁，因為現在AV界沒人玩真的而且很好演，腿張開開的讓導演特寫小妹妹流出白濁雞湯的畫面就行了；然後吞精現在也很容易說服女優，因為和中出一樣也不一定是真的，然後還有外國人男優現在因為片商最喜歡用的那位黑人在疫情尾聲離開日本後沒人可以接班，現在是想拍也沒人可用的狀態，害怕巧克力棒的女優可以暫時喘一口氣⋯⋯

然後，除了這些看得到然後女優擺明了不想做的演出，還有一個大魔王喔！

AV界的解禁片很多。圖／翻攝自amazon

那就是「蕾絲邊」：我們都知道AV女優大多來自日本的八大產業，也就是所謂的風俗界，女優們見過而且交手過的男人可多了，所以有些演出只是「錢」的問題；但只有蕾絲邊是很多女優說什麼都沒辦法接受的，因為那就是ー－

「同性戀」。

蕾絲邊的片子很女優是不行的。圖／翻攝自amazon

對啦，現在這世界正朝著進步的方向發展，同性可以結婚，不必像過去那樣成為被歧視的禁忌，但這並不代表臨床演出大家都可以放開來做並且表現出享受的樣子。講白一點，叫異性戀的男人去演Gay片肯定很難找到人，因為接受人家做什麼跟自己被要求做什麼完全是兩件事，而且不要以為男男和女女有所差別，異性戀的男人不能接受Gay片和女優不能接受蕾絲邊的演出是完全一模一樣的〜

椎名空也讓一堆女優蕾絲解禁。圖／翻攝自s1s1s1

所以一樣是解禁，絕大部分的是等著片商用金錢鏢射到女優點頭，但蕾絲邊真的有女優是說什麼都不願意演出，所以有些女優的存在真的是很重要：比方說之前的椎名空，雖然是AV女優，但她私底下就和個男生沒兩樣，和女優交往的豐富經驗讓她很清楚怎麼讓女優放下心中的芥蒂接受蕾絲邊的演出；還有波多野結衣，因為資歷深又有成就而且沒架子，所以蠻多女優聽到是波多野結衣所以願意試試，而她也真的是厲害，不只懂得安撫女優，而且知道怎麼讓對手拍出導演想要的畫面，足見她不只演技超群還有很強大精神感召力，以前她是暗黑林志玲，現在她是蕾絲邊導師〜

所以就算你不喜歡女生互摸，但看有人蕾絲解禁時也請敬禮致意，那真的不容易啊！