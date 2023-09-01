【一劍浣春秋】不是性病！AV界帶給女優的職業傷害是？

不久前，在某論壇又看到有人發問：「女優會被男優傳染性病嗎？」

自從盤古開天有了AV界以來好像很多人有此疑問，可能因為大家在鏡頭前都很賣力，女優又三天兩頭有人掛病號，所以常有人懷疑男女優互相傳染性病、甚至女優傳出懷孕消息時看到最多的留言也是：「是哪個男優播的種？」

女優懷孕常被懷疑是男優播種，但其實都是男友搞大她們的。圖／翻攝自s-cute

真的是這樣嗎？你問我業界有沒有男女優互相傳染性病，答案自然是有，不過那都是蠻久以前的事了，現在的AV界可能是日本的八大產業中最小心的，男女優每個月都要去做性病篩檢，有問題就馬上停止拍片（所以有些人會突然跳過發片），然後所謂的「中出片」通通都是戴套演出，這樣子要傳染性病也不容易吧？

所以現在的AV界沒人中鏢、沒人被搞大肚子嗎？非也非也，偶爾還是有人會中，但那大多是男女優在外的個人行為，然後只要性病篩檢報告一有問題就立刻停止工作－－所以請大家不要再腦補了，有些人一面幹譙現在片商沒勇氣讓男優玩真的把洨弟弟射進去，一面認定AV界很亂肯定性病大流行，這根本是邏輯錯亂！

Yuurimann說過多違反人體工學的姿勢讓她有運動傷害。圖／翻攝自dmm

所以，AV女優很乾淨、沒有職業傷害？

沒喔，了解這一行的朋友就知道女優們大多不太健康，尤其在後疫情時代活動變多後，更是可以看到一堆女優因為健康因素取消活動，照理說她們天天升天應該身體好得很啊，怎麼會那麼虛？

這點在很多女優YT頻道的影片有提到，首先，走紅的女優沒什麼休息時間，一週上工五天是稀鬆平常的事，由於這一行優勝劣敗新陳代謝得太快，女優因為怕被影迷忘記，也因為怕沒有工作會成為業界邊緣人，所以都是咬著牙演出，久而久之往往就因為「過勞」而累出病來了……

三島奈津子在瘋狂工作後因為身體病痛淡出。圖／翻攝自s-cute

還記得之前轉職油土伯頗獲好評的「三島奈津子」嗎？她全盛時期每個月是25到30支作品在拍的，而且常常是前一天拍到晚上11點，然後隔天早上6點又要出門去和男優大戰三百回合，最後她就啪一聲壞掉了，不管是演出還是私下親熱的時候只要一被插入就疼痛難當，最後實在受不了只能先休業然後淡出AV界了。

還有嗎？還有就是片子拍多了女優容易有運動傷害，不要笑，你可能很難想像，天天打炮的人會有什麼運動傷害？還真的就有，而且受傷的人還不在少數－－因為AV從來就不是性愛的紀錄片，而是一個畫面一個畫面拍好串在一起的作品，所以為了有好畫面男女優往往要用違反人體工學的姿勢演出，長久累積下來就成了無法忽視的運動傷害，很多男女優不以為意，等到覺得不對勁的時候往往已經要去做復健了。

女優來到台灣都很喜歡按摩。圖／翻攝自twitter

所以為什麼女優到了台灣都要按摩？除了價格便宜外，最重要的就是她們多少都有一點不舒服必須要舒解一下；而除了身體的傷痛之外還有心理方面的問題，畢竟會來拍AV的女優們有很多是無法適應職場的社會邊緣人，她們有些人並不適應這份工作、也對拍完片子後還得辦活動和影迷陪笑臉感到不耐，所以除了經紀人必須好好觀察她們的情緒變化外比較大一點的經紀公司也會找心理醫生來為女優診療⋯⋯

但即便如此，出問題的女優還是很多，只能說這一行的工作形態會讓下海的女孩很脆弱吧。