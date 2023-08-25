【一劍浣春秋】女優真的有在賣？！幕後黑手會是誰？

看到雞頭傳來的簡訊，你是不是想知道真的有AV女優來台灣賣春嗎？如果有的話是經紀公司授意還是另有管道安排？

首先，訊息當然有真有假，比方說在TRE台北國際成人展舉辦的時候不是有傳出有女優想要趁機賺點外快？我當時真是不敢置信，成人展是非常消耗體力的工作，白天筋疲力盡的她們真的有體力晚上繼續操賺皮肉錢？所以每天收工後我都坐在旅館大廳守株待兔看有沒有女優要偷偷溜出去⋯⋯

TRE官方發表聲明駁斥有女優賺外快的事。圖／翻攝自X@TREtaipei

後來的事情大家都知道了，主辦單位發了新聞稿駁斥不實消息，也要求事務所把女優看好，我則是在旅館大廳坐到打瞌睡也沒看到有人溜出去徹夜未歸。不過成人展的部分歸成人展，到了日本可就不是那麼回事，有幾位在大型片商出道的女優像是一宮希帆、桃果明里以及最近才出道的湊羽琉都是一出道就被抓到當過外送妹或是在泡泡浴上班，而且有趣的是，就算在拍AV了，這些女優也沒有放棄原本應召的工作，像湊羽琉在最近的三個禮拜只休了四天假，超拼〜

所以，女優拍完片子後再和客人啪啪啪是OK的嗎？是被允許的選民服務嗎？

一宮希帆一出道就被發現是外送妹。圖／翻攝自X@kihochan33

首先我們要了解的是事務所知不知道女優的底細？答案自然是肯定的，一來星探在遞交新人資料時多半會做好身家調查，女優之前做什麼工作、與家人的關係如何都有詳細記載，經紀公司肯定知道很多要入行的新人就是八大產業的一員；但有趣的是事務所對女優在拍片之餘會和客人在床上切磋一事大多避重就輕能不談就不談，我問過至少好幾家家事務所，他們都發揮了日本人好像什麼都講了卻又什麼都沒講的超強話術，講話東繞西繞繞到我頭都暈了還是搞不清楚這些經紀人是什麼都知道還是什麼都不知道⋯⋯

不過還好，這邊問不到還是有其他人可以問，其他人找不到那就乾脆直接去日本找女優一邊互動一邊互相抽動好好聊聊（沒有啦老婆有在看開玩笑），然後我有了以下幾點心得：

首先，事務所不會主動仲介女優去賣，因為他們是送女優去拍片的經紀公司，讓女優去和嫖客肉體交易傳出去不是好事，所以和他們聊這事是很尷尬的，他們可以說有很熟的應召站，也可以帶你去體驗日本的夜生活，但就是沒辦法說我公司的小姐可以賣可以幹。

超級新人湊羽琉也是風俗出身。圖／翻攝自X@minato_haru_

那女優又是如何呢？除了很多人原本就是八大產業的一員，有自己的爸比和媽咪外，就有賴於一些暗黑經紀人處理她們這塊的業務，而這些人手上把女優帶到台灣及香港後就是交給各個茶莊去Call客，然後就又是Line又買春網站訊息滿天飛，一傳十十傳百，大家都知道了⋯⋯

那事務所知不知道女優跑到海外賣春呢？我認為是就算知道最多也就是要她們小心點別出事，絕大部分的事務所應該是睜一隻眼閉一隻眼當做不知道：因為AV經紀公司只有女優的拍片權，你說女優背著他們偷偷拍片這些經紀人一定是氣噗噗地追究到底，但女優做風俗就不在他們的業務範圍內，所以在多一事不如少一事的情況下，不如當做不知道到時候出事也好撇清關係。

女優做八大在日本並非新鮮事，甚至有新人就以風俗出身當賣點。圖／翻攝自dmm

最後再提醒大家一事，聽到女優賣春可能有很多人覺得那是混不下去的女優才要這麼做，但非也非也，現在也有知名女優要做，因為有名氣就有價值，愈有名就愈容易讓人花大錢，所以有名的女優絕對不是非賣品，甚至有女優一面讓自己變得更有名一面巡迴海外到處賣，這是疫情後才有的奇妙現象！

以上，就是女優和經紀公司比較不為人知的地方。