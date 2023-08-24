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女警七夕取締違停照爆紅！5萬人暴動朝聖求地點：想被開單

聯合新聞網／ 綜合報導
女警清純的模樣，引起網友朝聖。圖／TCPB 局長室
女警清純的模樣，引起網友朝聖。圖／TCPB 局長室

8月22日是一年一度的七夕情人節，許多情侶都會在這天一起慶祝，或是送禮物來度過浪漫的日子。近期台中市政府警察局局長也跟上時事，在臉書呼籲過七夕之餘也要遵守交通法規，不要隨意停在紅線上，並且貼出一張女警開單的照片，讓網友暴動直呼，「可以告訴我她都在哪邊開單嗎？」、「好正的警察妹」，貼文至今已經破5萬人按讚。

臉書專頁「TCPB 局長室」於22日發文，配合七夕日子，貼出了一張女警開單示意圖，寫著「我以為紅線會帶來姻緣，結果紅線卻換來了紅單，七夕情人節這天，你是否會向月老祈求紅線，期盼在姻緣簿上填上你倆的姓名」。

接著小編也說，但若你載她把車停在紅線上，可能會在舉發單上，簽名並落下30日期限的約定，請珍重你和她的姻緣並遵守交通法規，快樂共渡七夕情人節」，並呼籲大家「此紅線非彼紅線」，違者可能會開罰緩新臺幣600到1200元。

此文一出，大家先看到的都是女警的照片，網友暴動留言，「可以告訴我他都在哪邊開單嗎？」、「我被開單後可以向這位女警要line嗎？我怕我有罰單的問題想請教這位女警」、「哇，被這麼漂亮警察開單值啦」、「好正的警察妹」。

也有不少人誇獎小編，「這則內容好有趣」、「幽默，有哏」、「真心覺得小編太有才了！神的境界」、「各縣市小編我只服台中」、「有創意」、「運轉手之戀看太多了」、「小編好有才喔～崇拜」，這則暴紅貼文至今也吸引了5萬人按讚朝聖。

女警清純的模樣，引起網友朝聖。圖／TCPB 局長室
女警清純的模樣，引起網友朝聖。圖／TCPB 局長室

女警 違停 七夕

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