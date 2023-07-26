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「9頭身」跨欄正妹逆轉奪金 美貌曝光網狂喊：輾壓娛樂圈

聯合新聞網／ 綜合報導
夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博
夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博

在2023年中國大陸田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽中，一名來自湖南的選手夏思凝逆轉奪下金牌，贏得全場喝采。但令人眼睛為之一亮的除了田徑場上的表現之外，夏思凝的亮麗容貌除了被稱讚和南韓女星IU相似之外，更有「田徑女神」美名，甚至有網友大讚夏的容貌無死角「健康美輾壓娛樂圈」。

綜合陸媒報導，在中國大陸田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽中，夏思凝起跑時表現不理想，僅排在選手群的中後段班，但靠著及時調整節奏，最後以13秒25的成績逆轉奪金，夏思凝更激動蹲地喜極而泣。但夏思凝賽後受訪卻對自己的表現不滿意，她認為這次決賽在雨中登場，或多或少都影響選手的表現。

早在今年逆轉奪金之前，夏思凝曾在2019年大陸青年運動會打破少年紀錄，可說是大陸田徑界的明日之星。除了田徑場上的好表現，夏思凝的清新容貌更是網友關注的焦點，182公分的修長身材配上白晰皮膚與深邃五官，讓大陸媒體稱讚她和南韓女星IU容貌十分相似，更有「田徑女神」的美名。

逆轉奪金消息傳出後，網友紛紛大讚「無死角美女，健康美輾壓娛樂圈」、「太帥了」、「姊姊好帥」、「美過所有女明星、帥過所有男明星」、「姊姊接受女孩子嗎」、「生女當如夏思凝」。

夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博
夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博
夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博
夏思凝182公分身高加上白皙皮膚與深邃五官，讓她有「田徑女神」的美名。圖／取自夏思凝微博

田徑 女星 IU 正妹

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