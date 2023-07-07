【一劍浣春秋】做到這兩件事！你就是超一流的女優～

很快地，號稱「地表最強」的TRE台北國際成人展就要登場了。

屆時大家就會看到比參加WBC世界經典棒球賽的日本武士隊更強的陣容！不過話說回來，就算陣容很強，裡面還是有等級之分的，像三上悠亞就是相當於大谷翔平神一般的存在，不要說有大批日本影迷為了她要來到台灣，就連參加活動的女優也有不少人是她的粉絲⋯⋯

三上悠亞就是AV界的頂端。圖／翻攝自twitter@yua_mikami

這就衍生出一個問題了，三上悠亞是金字塔的頂端絕對沒問題，那剩下的女優要如何區分她們的等級？

有兩個方法可以判斷，最簡單的就是直接上網找，業界頂尖的女優就那麼幾個，她們都是經紀公司的鎮店之寶，所以一定會得到最好的待遇－－

首先，她們會有專屬經紀人！

伊藤舞雪也有經紀人。圖／翻攝自twitter@mayukiito

這絕對是最高規格的待遇，雖然規模有大有小，但考量到經營成本，絕大多數的經紀公司都是讓一個經紀人同時負責很多女優，所以為什麼常有女優失聯找不到人就是這個原因，經紀人大多工作超載很難事先注意到女優的身體狀況及心理衛生；但大牌女優就不同了，她們是經紀公司的搖錢樹，絕對不容有失，再加上工作很多必須專人處理，所以經紀公司多半會安排專屬馬內甲貼身照顧，女優連布拉甲都不用自己去買，全程專人伺候〜

伊藤舞雪經紀人也有在經營社群。圖／翻攝自twitter@mayukichi_mg

有誰享受這樣的服務？其實翻了twitter就可以發現「伊藤舞雪」和「七澤米亞」都有專屬經紀人，「桃乃木香奈」的專屬馬內甲更是陪她上山下海一起玩一起上廣播電台成為另類的明星；還有些女優雖然找不到專屬經紀人但她們是經紀公司社長的直屬部隊，像天使萌就常被影迷戲稱是事務所Bstar的副社長，而改名後的新有菜也是由事務所的社長負責，因為「這種等級的女優讓一般經紀人負責是侮辱了她」！

七澤米亞有專屬經紀人。圖／翻攝自twitter@mia_nanasawa

什麼？你問三上悠亞？她更了不起了，還沒有獨立成立經紀公司前，她不但是事務所社長操盤所有的演藝工作還有專屬經紀人照顧，比一般女優更了不起；而且三上還開啟了AV女優的首例，她不但有專屬經紀人，還有專屬化妝師！

這有多不一樣呢？在過去，即將強如明日花綺羅也沒有自己的專屬化妝師，所以每次去海外工作都是一場挑戰，女優喜歡什麼樣的妝感、要濃一點還是淡一點、髮型要怎麼弄都要反覆溝通，在時間很趕的情況下又加上語言不通很容易發生糾紛，讓女優從此就被貼上了「難搞」的標籤；這一點不能不說三上悠亞很聰明，她知道自己受歡迎，不管是日本的還是台灣的廠商大多願意為她買單專屬化妝師的食宿（酬勞她大多自付），和廠商確定好開工時間後就把妝髮交給自己信任的人了。

新有菜要帶專屬化妝師。圖／翻攝自twitter@Arina_aa9

然後很多女優就有樣學樣了，像新有菜，以往她的要求是「臉自己來」，台灣的化妝師只要按照她指定的造型把頭髮弄好就行了，但今年的TRE台北國際成人展她決定自費帶專屬化妝師來；小宵虎南則是物盡其用，專屬化妝師不但要打點她的造型還要幫忙拍YouTube的影片，一人當兩人用，化妝師不覺得苦，小宵也和對方合作得很開心〜

小宵虎南的專屬化妝師還要兼任攝影師。圖／翻攝自twitter@konan_cmore

不過講真的啦，不管是專屬經紀人還是化妝師，很多時候都是經紀人公司做給別人看的，告訴大家「咱們的女優不是一般人」；但不管是炫耀用還是真的有用，看到女優有這兩個待遇你就知道她們與眾不同，是大咖！