【一劍浣春秋】從黑人片到溫泉感謝祭⋯這些年，AV界少了這些神片！

你是老司機嗎？有沒有覺得這幾年好像少了很多片子？

如果有這種感覺，那恭喜，你真的是內行人，就像某資深經紀人說的，現在的日本AV界相當疲憊，包括新人的選拔、女優的經營以及拍片的企劃都讓人有「時代不一樣了」的無力感，而且糟糕的是明明看到危機了，但大家到現在還想不出解決的辦法⋯⋯

那，究竟是哪些作品絕種了或是瀕臨滅絕？

以往黑人片可是片商固定生產的商品，但最近全沒了。圖／翻攝自dmm

近來最有感的就是「黑人片」，雖然是很多女優NG不玩的作品，不過當女優發展到了極限沒辦法突破時，這往往是片商第一個用來打通任督二脈的武器，不過從今年第二季之後相信大家都明顯感受到黑人片幾乎沒了，雖然還是有紺野光解禁的消息，但這類型的作品已經和日本製造的壓縮機一樣非常稀少！

為什麼？當然不是退燒了，雖然很多影迷會說那些黑人男優沒有想像中的粗大長然後硬度也不足，但靠著黑人給大家的印象加上馬賽克打上去還是可以讓影迷很興奮的，而之所以黑人片最近愈來愈少，是因為片商最喜歡用的那位黑人男優Smith已經離開日本，雖然還有其他可以拍片的黑人男優，不過AV本來就是用「演」的，你要懂日文知道導演在說什麼然後配合攝影讓他拍到想要的畫面而不是狂抽猛送頂到肺就可以了，所以在其他黑人男優還沒辦法頂上來前現在的AV女優是暫時不用擔心會被巧克力棒頂到肺了〜

寶田萌奈美把自己塗成黑人引發歧視爭議。圖／翻攝自dmm

於是就出現了像寶田萌奈美把自己塗黑的作品，或許日本片商只想博君一笑，但此舉已經引發歧視黑人的爭議，所以拜託，片商還是趕快找到可以用的黑人然後少一點這種會引起爭議的作品，現在這一行真的很脆弱禁不起再上新聞版面的衝擊了。而除了黑人片以外，另一個消失的作品則是「大感謝祭」，也就是片商包車載著十幾個影迷和十幾個女優一起去溫泉飯店酒池肉林的企劃，最早這是片商以多取勝的人海戰術企劃，參與拍攝的女優大多沒什麼名氣，後來愈搞愈大，最後連Julia這種身材教科書等級的大咖也參與演出，再配合買片送女優內衣的手法，讓大家都躍躍欲試，期待下一次活動能換成自己和女優溫存⋯⋯

溫泉感謝祭以前可是片商每年必拍的作品。圖／翻攝自amazon

結果，啪，沒了。

原因是「AV強要」事件的發生，前女優藤原瞳控告事務所利用合約陷阱強逼拍片，結果不但事務所倒掉而且還被日本警方檢視以往發片，先是讓無碼片商從此失去事務所的支持（因為日本法律規定AV界只能拍攝性器打上馬賽克的有碼片），緊接著有大量疑似觸犯日本法律規定的作品從此自AV界消失，這種溫泉亂交片因為有「露出」疑慮、日本法律規定哪怕是被別人用望遠鏡不小心看到也不行所以自此幾乎滅絕，雖然SOD後來勉強製作了一支全室內的作品，但這類大場面的演出向來成本很高，在反應一般的情況下最後終於走入歷史……

三上悠亞的大亂交新作完全沒有感謝祭的味道。圖／翻攝自twitter@s1_no1_style

從此感謝祭變成了「外送女優到你家」，沒有大規模的戰鬥，只有女優敲門後一對一的服務，味道整個走調；比較不一樣的是最近三上悠亞最近邀請來了8位女優一起大共演亂交也是感謝祭，但那和咱們記憶中的感謝祭實在差很多很多，不只被邀請來的「影迷」很容易被辨識出是專業男優，演出上也沒有什麼讓人敢洩的味道⋯⋯

所以很慘，雖然大家都叫我們不要貴古賤今，但想想以前，看看現在，AV作品是以前還是現在好看？答案很清楚的〜