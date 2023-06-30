男友送「高岔辣妹裝」不敢穿！她秀實穿照被讚爆 網曝1折衷辦法

男女眼光不同，一名女網友的男朋友買了一套「辣妹裝」，希望她可以穿出門，然而因為該套衣服比較貼身，又是乳白色，讓她覺得穿起來有點彆扭，也很猶豫「到底該不該穿？」其他人則表示，她穿起來非常適合，也可以搭配外套襯衫，如果真的不敢穿出門，不如把這套衣服留在家裡當戰袍。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她的男友近日買了一套辣妹裝送她，並大讚這套衣服她穿起來很性感，希望她能穿出門，從該網友提供的試穿照可見，該套衣服偏貼身，顏色為較透的乳白色，上衣是吊帶背心，下身則是開高岔的裙子。

網友的男友買了辣妹裝給她，但她害羞不敢穿，又怕傷到男友的心。圖截自Dcard

該網友說，她平時的打扮以T-shirt、牛仔褲為主，因此穿辣妹裝讓她有點彆扭，猶豫地問「到底男友送的衣服要不要穿出去？還是說約會就穿一次就好，例如可以穿在高級餐廳嗎？之後不穿的話男友會覺得很難過嗎？」

其他網友則鼓勵她穿起來很適合，紛紛留言「說實在的，覺得穿在妳身上算好看，很襯膚色、也顯身材」、「我覺得穿起來是很漂亮的，妳要有自信，就當是換個穿衣風格」。

有人建議「出門的話如果怕太引人注目，可以外面穿一件透膚襯衫就很好看了，還可以再配條項鍊，鞋子的部分白色運動鞋或一般高跟鞋都很搭」、「完全可以穿出門，害羞的話搭個外套，這套設計簡潔，應該跟很多外套都能搭」、「這布料像內衣，建議不要穿去高級餐館」、「高級餐廳我覺得別，度假可以穿出去」、「會透內褲，如果你真的要穿出門的話要注意一下」。

有網友認為可以留在家中當戰袍，留言「建議直接當房內的戰袍用就好了，這布料跟樣式不適合外出穿，看起來很像舞廳工作的舞女」、「我打工的地方在酒店附近很多傳播妹跟茶妹都這樣穿，建議在家穿當戰袍，出門穿感覺很+9妹」。