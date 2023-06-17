【一劍浣春秋】檯面下打得兇！AV片商和事務所是怎麼打擊對手的？

有沒有人想過，AV界這麼多片商和經紀公司，彼此之間是什麼關係？

當然是競爭囉，我們首先要有個觀念，日本AV界職責劃分得很清楚，拍片是片商的事，女優則是經紀公司的業務，所以事務所只要強力女優在手就等於坐擁金山銀山，想想以前蒼井空、波多野結衣以及現在的三上悠亞有多紅，你就知道經紀公司笑得有多開心〜

波多野結衣靠著暗黑志玲之名讓經紀公司賺很大。圖／翻攝自twitter@hatano_yui

於是強力新秀就成了大家爭奪的對象，別看那些經紀人平常像是哥兒們一樣吃喝玩樂，遇到優秀的妹子那可是翻臉不認人的，所以才會出現許多你覺得不可思議的糾紛：比方說櫻羽和佳明明出道是和A事務所簽約，結果後來收到另一家事務所更好的報價就簽下第二張經紀約，結果就爆發了經紀人之間的頂上戰爭；近來則是以退休的楓花戀最出名，在打聽到她有復出的意願後先是業界最頂尖的事務所出手將她納入旗下，接著業界最會挖角的經紀公司8MAN從中攔胡，保證楓花戀可以拿到更好的待遇也可以去最好的片商，結果楓花戀琵琶別抱，兩家事務所鬧上法院，最後在AV新法實施後只能依照楓花戀的意願讓她去了承諾給高薪的8MAN⋯⋯

大家都想爭取的楓花戀，後來改名為田中檸檬。圖／翻攝自faleno

當然，後來改名為田中檸檬的楓花戀又和苦心挖啊挖挖到她的8MAN吵架，發了幾支作品後就自刪社群消失不見又是後話了，但從這兩位女優你就知道事務所之間的明爭暗鬥有多激烈；還是那句老話，只要強力女優在手就有錢可賺，所以看到可造之才大家都是不擇手段爭取的，就算會與之前交情不錯的事務所翻臉也在所不惜〜

那片商呢？當然打得更兇囉！

三上悠亞目前是業界最頂尖的女優。圖／翻攝自twitter@yua_mikami

和事務所一樣，片商也是要賺錢的，那要怎麼賺呢？從之前業界內部人士爆料說一支作品只能賣500支片子出去就知道，大家想要賺錢還是要靠強力女優把片子賣出去ー所以除了要找到可以慧眼識英雄的製作人外，你也要用合理的價格把人家簽下來！

包括是不是要用專屬合約框下來，如果要框下來的話要給多長的合約及片酬都是學問，扣掉像三上悠亞這種怪物，片商近來是被星探爆料給出一年12支DVD加3支VR片最多可以給到6600萬日幣的片酬（折合台幣1442萬左右），而SOD集團更是宣稱是混過演藝圈或是在體育競技場上表現優異的女孩最多可以拿到一億日圓的片酬（2200萬台幣），你就知道片商是怎麼去爭奪能打的人才〜

香港女優繪麗奈出道，很可能是因為FALENO找不到人用。圖／翻攝自faleno

但這是檯面上看得到的部分，檯面下呢？

那當然更是動作頻頻，既然女優是決勝負的關鍵，那不讓對手得到好的女優自然就在戰場上占有優勢了－－所以想要強化自己並且弱化對手最簡單的方法就是想辦法限制事務所不要和對手合作，失去事務所的支援，片商想要強大也很難的⋯⋯

有沒有這種事呢？有的，比方說FALENO集團自成立以來始沒辦法和檯面上幾家大型事務所合作，與其實是事務所抵制不過說是他們的好手通通被FALENO集團的對手攔截下來，也因為在日本實在找不到好手可用，所以FALENO集團才會向海外發展找來了香港女優「繪麗奈」合作，最近更是把觸手伸向了台灣妹子……

所以如果突然有台灣女優在日本出道的話，別太驚訝啊。