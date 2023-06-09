【一劍浣春秋】感謝祭接二連三！大場面動作片復活有望？

看到「國民偶像」三上悠亜的亂交巴士感謝祭、「最強女子社員」中山琴葉的大量顏射引退作，還有「大網紅」うんぱい（Unpai）號召20位鐵粉只要撐得夠久就可以插進去的企劃，你是不是很HIGH或是有報隊的衝動？

因為這三支作品都是男優很多很多的大場面作品，讓人感覺善良和正義都回來了，也期待接下來會有很多男優多打一或是男女優大混戰的大亂交企劃，如果Presitge那支讓鈴村愛里「人生初59P」的作品エンドレスセックス（Endless Sex）能夠復活就太好了，一定很多人想看到血流成河啊啊啊啊啊啊〜

蚊香社的EndlessSex是很多朋友期待復活的系列。圖／翻攝自amazon

真的嗎？我們可以這麼幸福嗎？

說實在話，真的不能太樂觀，在AV新法快速過關並且實施的現在，想拍這種片子大概有兩個問題要克服：首先是女優要答應演出這樣的片子，因為新法再三強調女優只要不想做的事就不用做，就算她們答應了也可以反悔不做－－所以現在已經不是女優到了片場再給劇本的時代了，與其浪費時間去推女優不拍的片子浪費時間不如打安全牌讓她們快快樂樂拍片；第二個問題就是現在所有的作品都必須於拍攝前讓女優充分了解拍攝內容，並且於一個月前打好合約，然後拍攝的時候必須全員到齊，只要有人缺席就得直接停拍，因為法律不允許找人代打，不只演出的男女優，工作人員也是⋯⋯

うんぱい的感謝祭動員了20位男優。圖／翻攝自dmm

這樣你懂意思了吧？愈多人參與演出的片子風險愈大，尤其是那種必須動用很多汁男優轟炸的作品－－透過AV男優漫畫家「蛙野」的作品就知道，雖然地位很低，但汁男優是業界最難掌握的一群，因為收入太低，很多人會覺得反正也賺不了幾個錢、錯過一兩次攝影也沒差於是就放鳥了，有些人則是在攝影棚時覺得自己做這一行沒前途，或是覺得當汁男優很窩囊，所以就尿遁閃人，還有些人是做完汁男優後找到很不錯的工作就不想要作品上市，於是動用AV新法的條款強制作品下架⋯⋯

現在的AV界是片子拍好了也不見得發得出來。圖／翻攝自twitter@toyboysamoari

這種大場面的作品哪一個不是高成本的投資？以日本人的性格，沒有辦法百分之百有把握可以拍攝的作品，現在他們寧願放棄不做，尤前是之前業界的人說了嘛，現在一支作品只能賣500支出去，片商最好是這麼有種敢冒著風險拍大亂交的作品。

所以看到這三支作品出來，了解這一行的朋友應該都很敬佩片商，不只他們敢推出這樣的企劃而且還完成了任務－－我不會說日後這類型的作品會絕跡，但以現在的狀況而言這種大型感謝祭或是多人顏射片，肯定會變成不到最後關頭不拿出來的最終兵器〜

過去這些大場面的作品可能一去不復返。圖／翻攝自amazon

沒有比較沒有傷害，雖然大家都說不要貴古賤今，不過現在真的和以前不一樣了：現在女優是不用擔心被欺負了，都可以抱著愉快的心情拍片，但看到現在AV界的「進步」，我突然覺得還是以前的影迷比較幸福⋯⋯