【一劍浣春秋】實體DVD只能賣500支？AV界面臨了超大轉型危機！

近期AV界最大條的新聞是什麼？是有個「業界の人」在twitter爆料：「以前賣一萬片絕對沒問題，不久前掉到了只有一千片，最近更是進入了每支作品只能賣500片的時代，AV界的衰退真讓人非常有感啊⋯⋯」

這應該讓大家嚇一跳，每個月有那麼多片子上市，結果每一支作品只能賣500片出去？這實在太驚人了，以每一支作品定價3000日圓來算，一支作品的銷售額只有150萬日幣（33萬台幣），這恐怕連成本都打不平；當然啦，從後來AV界資深經紀人智子P旳回覆來看，這位業界中人可能忽略了串流平台的銷售數字，不過從雙方聊天的內容來看500片這個數字恐怕不假（不然智子P可以直接打他臉），由這一點我們可以看出幾個現象。

雖然片子很多，但業界中人有說現在一支作品只能賣500支。圖／翻攝自amazon

首先就是所有片商的實體DVD都賣得很爛，大家賣出去的片都很少，所以銷售排行榜蠻好操弄的，其實大概一兩年前就有人爆料說即便是AV界最大的銷售平台FANZA，每個月公布的實體DVD銷售排行榜大家銷售數字的差距也極其有限，因為大家都賣得一般般，就算拿下銷售冠軍的女優很開心片商也笑不出來；也是因為如此，所以有心人想要鑽漏洞把女優的名次衝到前面去並不難，再加上FANZA一直沒有公開名次計算的方式以及實際的銷售數字，所以才會出現某些女優日榜嚇嚇叫，但到了月榜卻沉到後面去的怪現象⋯⋯

如果只能賣500支的話，那連庵姬花的作品成本都不夠。圖／翻攝自ideapocket

意思就是說所謂的銷售排行榜無法反映女優是不是真的很紅，只能僅供參考。然後就是整體製作費用的降低，因緣際會之下小弟我有看到庵姬花的新片「出張先相部屋NTR 絶倫の上司に一晩中何度もイカされ続けた巨乳女子社員」的成本預估表，我可以明白告訴大家，這支在去年11月拍攝的作品光是成本還沒加女優的片酬就超過了500支作品X3000円＝150萬日幣－－我猜庵姬花應該不會讓IP社賠錢，但不是每個人都有她的銷售實力，為了避免賠錢片商除了用人要更小心（所以沒買氣的女優很快就沒人要了）就是要削減拍片預算，所以大家還記得之前有女優爆料說片場給的便當超爛嗎？就是因為片商不肯花錢，連便當錢都要省啦〜

賣店的店舖要以DVD為入場券，這點很難改變。圖／翻攝自av-event

接下來，就是要看未來怎麼搞了！

這個500支的數字一出來馬上就有人在罵說什麼DVD畫質很爛然後特典給得很小氣我都同意，但大家有沒有想過現在都串流的時代了為什麼片商還是堅持要發DVD？一來是日本市場還是有人在買實體片（家電連鎖商Bic Camera還有在賣DVD及藍光播放機喔，但您想想現在的筆電沒有廠商附光碟機對吧），然後下游也還有實體店舖要照顧，所以就算賣得很爛，但片商也不敢隨便放棄實體片，甚至還在後疫情時代還要拜託女優去舉辦活動多賣點片子（因為女優活動的入場券大多就是實體DVD）……

其實日本的串流市場沒想像中弱，最近有不少8K片問世。圖／翻攝自dmm

所以你說片商不知道串流才是趨勢嗎？知道，他們當然知道，不然也不會有片商幾乎所有作品都是4K攝影上串流了；但你說他們有辦法在很短的時間修改發片策略放棄實體DVD嗎？抱歉，也不行，現在的狀況就是他們卡住了，實體片還是有人要買而他們也不想放棄，再加上賣片的店舖不能倒，所以最後你看那位發文的「業界の人」最後說了什麼？對，就是「我們一起加油」，但這油要怎麼加恐怕大家都不知道～