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1秒即永恆！南半球女王「變態衣服」放送福利 粉絲：沒營養浪費我兩小時

聯合新聞網／ 綜合報導
南半球發布穿著「變態服裝」影片，吸引1.3萬網友按讚。圖擷自denkakeke IG
南半球發布穿著「變態服裝」影片，吸引1.3萬網友按讚。圖擷自denkakeke IG

在IG擁有近40萬粉絲追蹤的實況主DenKa（周荀），過去因一張「掀衣照」被網友封為「南半球女王」，昨日她在IG分享一段長度僅1秒的影片，問「這麼變態的衣服到底是誰想出來的？有夠喜歡」，讓粉超興奮直呼「女神超正」。

DenKa昨在IG發文寫道，「有時候穿寫真的衣服，都會在想：『這麼變態的衣服到底是誰想出來的？有夠喜歡』。」短短1秒的影片，只見她身上的衣服僅僅是「幾條細黑帶」，上半身重點部位，只用兩片細長葉片狀的布料遮蔽，F級的雪球幾乎完全裸露，還嬌媚的眨眼挑逗，簡直是「福利大放送」。

影片曝光吸引逾1.3萬網友按讚，紛紛留言回應，「女神超正」、「滿分」、「這衣服完全展現DenKa的好身材」、「露得恰到好處，喜歡」、「感謝發明這套衣服的人（雙手合十）」、「性感到心靈都被淨化了」、「這影片怎那麼久！看兩小時還沒看完」，但也有人抱怨「什麼沒營養的東西，浪費我兩個小時」，DenKa則回覆表示「這個影片只有1秒耶哈哈哈哈哈ㄇㄉ笑死」。

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