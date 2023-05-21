【一劍浣春秋】流出為什麼不開心？女優就那麼討厭無碼？

前一陣子介紹愛音麻里亞要把自己發行超過五年的作品下架時，有個朋友問了個有趣的問題：

「拍都拍了，下架有什麼用？網路上還是找得到不是嗎？多此一舉！」

的確，以日本AV作品在網路傳播的狀況，就算是把各賣場的作品通通下架用番號還是可以在網路上找到片子，這點愛音自己也很清楚，也在社群上寫說以後要看片子請去「非法的」網站搜尋－－不過就如網友提問的，既然知道片子怎麼掃也掃不完了，愛音為什麼要多此一舉地把作品下架？

愛音麻里亞決定將發行超過五週年的作品下架了。圖／翻攝自prestige-av

很簡單，那是她的權利。

目前AV界有規定，女優退休後只要作品發售超過5年就可以把作品下架，不問原因，提出申請就可以下架－－當然啦，有些片商比較賊，會用精選輯的方式偷偷地把女優下架的作品包進去，但經過大島薰大鬧天宮把很多片商和事務所不可告人的秘密掀出來後已經很少有片商亂來。

而之所會賦予女優這權利就像是周星馳「九品芝麻官」裡說的，開雞窩的當然希望母雞好，她們不開心就會怠慢客人，客人生氣了自己就沒飯吃只能睡馬路…⋯既然很多女優想在引退後隱姓埋名揮別拍AV的過去，那何妨給個方便讓作品下架，反正買片的粉絲大多喜新厭舊得厲害，都在追新鮮的肉體〜

但有件事愛音麻里亞可能還是挺不開心的，那就是之前的大流出事件！

SOD之前大流出事件連本庄鈴的本名都曝光。圖／翻攝自dmm

不知道各位還記得嗎？因為控管不良加上內鬼作祟所以大量沒有打上馬賽克的母帶在市場流出，愛音麻里亞也是受害者的一員，而且她流出的片子頗多－－雖然沒有公開發表看法，但之後愛音與經紀公司和片商的關係就很緊張，在吉川蓮於社群發表引退宣言時她甚至在底下回覆：「我也好想離開這家片商啊⋯⋯」

這又讓某些人覺得奇怪了，既然拍片的時候沒有打上馬賽克，那愛音麻里亞在哭什麼？

彩美旬果也飽受流出片所苦。圖／翻攝自twitter@ayami_syunnka

沒錯，的確，拍片時又沒有馬賽克，那些毛玻璃都是後製上去的，但拍片時的合約都會詳細記載作品會後製上馬賽克遮掩男女優的性器，因為那才合法－－對，雖然這個規定很多人覺得瞎，但惡法也是法，就是得遵守，女優堅守這一點也沒不對；再退一萬步來講好了，或許女優不在乎下面被大家看光光，但那些拿母帶去販售的內神或外鬼至少該把收益分一些給女優吧？結果女優一毛錢都分不到，當然會不爽〜

所以與其說是下面曝光了不開心，絕大多數女優在乎的是片商輕易地讓母帶外流然後又不賠償（因為片商都說是駭客盜走的）讓她們虧大了，這也是AV新法實施後這一行想要處理的：為了讓女優快樂工作，所以她們除了可以隨時喊卡將拍好的或還沒發出來的片子下架外，所謂的適正AV界也表明了會和「無修正」、也就是所謂的無碼片商畫清界線，不只各大事務所不會送女優去拍片出鮑，甚至連海外有名的片商如什麼什麼傳媒的也一併列了進去。

現在有碼界和無碼界是兩條平行線，女優不太有交集。圖／翻攝自caribbeancom

所以無碼界會完蛋嗎？才不呢，因為就有些女優在有碼界沒戲唱快活不下去、有些女優不想給事務所束縛、還有些人則是不想被冠上AV女優的頭銜、以及片商偶爾還是會倉庫破洞母帶外流…⋯所以AV新法和事務所的聲明就是把她們往無碼界推！於是現在的AV界很有趣，過去有碼和無碼界是混在一起的，但現在卻像是兩條平行線沒有交集，大家各自玩各自的好像毫不相干，但實際上拍片的還是同一群人⋯⋯

很有趣，對吧。