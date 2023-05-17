回憶殺！這些當紅女星都曾上《我猜》 網公認「她」輾壓全場：正到誇張

《我猜我猜我猜猜猜》自1996年開播，為台灣相當具代表性的長青綜藝節目，在許多七年級生的回憶中佔有一席之地。近日，PTT八卦版有網友整理出過去14名曾上《我猜》的女星，至今皆仍活躍於娛樂圈，過往青澀容貌再次掀起熱議。

《我猜》初期由龍劭華及大小S共同主持，後來龍劭華自認沒有主持特質，最後向節目組請辭，才換為大家後來熟知的吳宗憲擔綱主持。《我猜》的節目單元眾多，但仍以猜謎為主軸，許多新生代藝人都因這檔節目被挖掘，且至今仍是台灣演藝圈的一線明星。

由左至右分別為女星馮媛甄、蔡黃汝、夏于喬、林依晨。圖／翻攝自PTT八卦板

網友們蒐集14名女星昔日上《我猜》的畫面，在PTT掀起熱議。大家紛紛留言力挺自己最愛的藝人，其中，留言區公認擁有「輾壓級」美貌的女星，正是有「小林志玲」之稱的馮媛甄，「馮媛甄輾壓耶」、「絕對是馮媛甄，當初正到不可思議」、「馮當時年輕、黑長直（意即黑色長直髮）無敵，放在現在也是輾壓級」、「馮都沒變，正到誇張耶」、「馮太正了吧」。

而「豆花妹」蔡黃汝、夏于喬也獲不少網友支持，「豆花妹超仙的」、「有豆花妹的話，豆花妹正解」、「豆花妹真的神」、「豆花最強」、「夏于喬，精緻美少女」、「夏于喬也不差，第二吧」、「以這些紀錄影片來判斷，夏于喬是最正的」。

網友們爭相留言討論，「楊千霈那一集對手是位高二學妹，也很可愛」、「懷念很會搞笑的Hebe」、「我個人覺得…林逸欣」、「周曉涵第一，其他隨便」、「林依晨，發自內心散發的氣質美」、「陳意涵跟Hebe吧，顏值維持還提升」。