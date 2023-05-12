【一劍浣春秋】成人展在台灣「腥光閃閃」⋯但這些女優就是來不了

先是勞動節假期的大型活動，緊接著是8月初TRE台北國際成人展，因為肺炎疫情而無法舉行的AV女優大型見面會，睽違三年重新在北台灣復活了！

除了玩法不同以外，大家在討論的就是女優名單吧？當主辦單位在公布參戰女優時，底下總是會有「拜託讓XXX也來台灣」、「那個XXX也會來嗎」的留言，女優自己的twitter當然也少不了有人許願，像小宵虎南就在影迷留言希望她來台灣時回覆「如果我去了你會很開心嗎」、而藤森里穗則是直接在IG限動告訴大家：「TRE沒找我，我很傷心⋯⋯」

很多人想要小宵虎南來到台灣。圖／翻攝自dmm

那，主辦單位到底是怎麼找人的？日本的事務所又如何決定讓哪些女優向海外進軍？

先講主辦單位，他們的想法很簡單，先抓好預算然後想辦法打造最豪華的鑽石打線，重點是日本的經紀公司要放哪些女優來？在這兒要提醒大家，有幾類女優會被剔除在名單外。

藤森里穗發文，對沒能參加TRE感到悲傷。圖／翻攝自dmm

首先是沒有事務所所屬的女優，除非主辦單位有辦法聯絡到女優本人（像是在福岡帶小孩的河西亞美），否則沒有事務所的女優是來不了的－－所以如果你喜歡的是那些拍無碼片的女優，不管是加勒比一本道還是Heyzo，又或者是和FC2無碼賣家合作的同人女優都不會在名單上，一來是沒有事務所想和「無碼」兩字扯上關係，二來就算有人擔保也不見得找得到人，像和無碼賣家合作的同人女優大多都是在各種八大產業上班的小姐，今天她們在東京做，明天可能就跑去北海道了⋯⋯

小花暖拍片為先，TRE只能婉拒。圖／翻攝自s-cute

還有嗎？

還有的，另外很難來的就是最頂尖的發片機器，比方說很多人在敲碗的「小花暖」，又或者是總是笑淫淫的「沙月惠奈」，因為片子實在發得又快又多，所以她們在台灣的知名度都很高，也理所當然的是成人展主辦單位想要合作的對象－－不過這些人其實很難往海外跑，一來是她們就不是用來做活動的，日以繼夜焚膏繼晷不斷拍片才是這些女優的任務所在，想找她們就必須付出相等的價值，那是很恐怖的，一個沙月惠奈的出場費可是不下於天使萌這樣頂尖高手；二來是這些女優因為長期拍片很少拋頭露面，所以活動的能力也不見得很強，事務所未必想放她們到海外自曝其短〜

沙月惠奈是最頂尖的發片機器，所以來不了。圖／翻攝自dmm

最後還有兩種女優很難來到台灣：首先是有秘密不能曝光的女優，因為台灣的成人博覽會是非常大型的活動，除了主辦單位外還有很多影迷會標記女優發文，所以女優如果是身上有刺青的或是暪著家人出道的最好別來，否則只要一打開社群看到舖天蓋地的發文那什麼秘密都藏不住，像之前的黑木澪就是在成人展結束回去日本後，就被家人拎回去老家強迫引退；還有的就是非常非常老資格的女優，在AV新法實施後事務所已經沒有辦法強迫女優做任何事，所以一些比較老資格的女優因為不想太累所以就淡出活動，哪怕是可以賺比較多錢的海外成人展也無法打動她們⋯⋯

神之美尻篠田優也是直接婉拒邀約。圖／翻攝自dmm

像是西宮夢、像是夢乃愛華，還有神之美尻的篠田優都是收到邀約後馬上就拒絕了，因為連酬勞都沒問，所以可以確定不是錢給得不夠多，而是連在日本都不願意公開露面的她們就是對活動興趣缺缺。所以真的不用幹譙主辦單位這個不請那個不請，以成人展在台灣的競爭激烈，沒人想找些阿貓阿狗充數的，真的就是人家來不了啊〜