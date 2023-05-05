【一劍浣春秋】想和三上悠亞一樣稱霸海外？女優要有這樣的條件

隨著天氣愈來愈熱，成人展的腳步也近了！

在5月初勞動節連假的TAE後，緊接著就是8月初TRE台北國際成人展的到來，這不但是疫情後睽違4年再度舉辦活動，更因為是三上悠亞AV引退前的最後一場公開活動而備受注目，再加上各事務所傾巢而出盡展手中王牌，所以到了8月幾乎所有日本AV界最頂尖的女優通通都會到了新北市、在TRE的舞台上登場。

為什麼日本今年這麼在乎海外活動呢？首先自然是AV界的錢沒那麼好賺，能出國賺新台幣何樂而不為？接下來也是最重要的，因為三上悠亞要退休不拍AV了，大家都想要爭取海外的市場，既然TRE是台灣規模最大的成人博覽會活動，那自然要爭取曝光的機會，說不一定下一個三上悠亞就此誕生！

波多野以暗黑志玲之名在華人圈爆紅。圖／翻攝自twitter@hatano_yui02

那，要怎麼成為海外市場的霸主？又有什麼要注意的？

首先來說明「海外霸主」的定義：近年來，隨著作品銷量逐步下滑，AV界也注意到了海外市場的存在，包括童顏巨乳蒼井空、暗黑志玲波多野以及一哭二鬧的三上悠亞，先後成為海外市場風頭最健的女優，她們拿到大量廠商的代言，賺進比拍片多很多的酬勞讓大家羨慕得口水直流，幾乎每次到日本都有人在問：「你們喜歡什麼樣的AV女優？」

其實從蒼井空到波多野結衣再到三上悠亞，你會發現這些統治海外市場的女優外型沒什麼共通點，硬要說的話就是她們的外語能力都不是很好，中文大概除了自己的名字外大概就只會「我愛你」，所以有些女優學習中文想要進軍海外是很認真沒錯，但看了前輩的例子你就知道那不是必要條件。

最早在海外揚名的蒼井空。圖／翻攝自facebook@namewee

至於要被海外廠商看上需要什麼條件呢？首先，如果不是在AV界混得很好就是要與海外市場有所連結，最好有個響亮的名號，像蒼井空是童顏巨乳、波多野結衣是暗黑志玲，三上悠亞更不必說了，前國民偶像團體AKB48系統出身的藝能人女優，他們都有讓海外影迷及廠商感興趣的條件與優秀的外型，要拿到案子或是活動的邀約不難。

但拿到案子才是挑戰的開始：首先就是價格的問題，與AV女優合作最困擾的就是你很難去判斷女優該拿多少錢－－以活動而言，女優的出場費直接關連的就是門票的價格，女優要得太高，人氣再旺門票也很難賣出去，女優要得太少，經紀公司又會覺得工作太累CP值太低，所以如何給一個皆大歡喜的價碼可是門學問⋯⋯

女優參加活動的定價很重要。圖／翻攝自twitter@mia_nanasawa

然後，女優不能失敗！

意思就是不管代言商品還是出席活動，女優一定要讓合作的廠商覺得物超所值，否則就沒下次的機會了－－理由很簡單，因為業界女優太多了，大部分的她們都不排斥到國外賺錢（不管是檯面上還是檯面下的），也就因為選擇很多，所以一旦失敗了－－比方說代言的遊戲沒人下載或是活動的門票沒賣完－－那女優就被判死刑了，可能從此再也沒有到海外發展的機會……

而且最有趣的是有些在日本名氣響叮噹的女優到了海外並不吃香，一次兩次表現不好就再也沒機會到海外發展，所以這就是為什麼定價非常重要的原因，這年頭能讓粉絲不顧一切什麼東西都買單的女優其實沒大家想像的多，雖然狠狠咬廠商一口膁很大超爽，但如果門票賣不出去從此自海外市場消失就划不來了。

新一代的海外霸主應該會是新有菜。圖／翻攝自twitter@arina_aa9

最後一個問題，誰會是新一代的海外霸主？

首先要看三上悠亞的熱度還能維持多久？因為引退的女優那演出尺度肯定不比之前拍AV的時候，像明日花綺羅後來已經不願意在舞台上穿比基尼給大家看，三上如果比照辦理肯定不會像以前那麼多機會（尤其她又不便宜）；再來就是從女優的知名度、外型、以及之前和海外市場是否有連結來判斷，綜合所有條件，我個人覺得最有機會的就是－－

新有菜。