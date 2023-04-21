【一劍浣春秋】片酬其實沒很多！女優怎麼替自己加薪？

很多人好奇，當AV女優到底能賺多少錢？

簡單說她們就是靠兩個途徑賺錢，一個是拍片的片酬，一個是業外的收入，包括海外活動、商品代言以及檯面下的肉體交易（大家都是大人了，這種事沒什麼不能說的）。

先講片酬，AV界是一個等級差距很大的社會，金字塔頂端的三上悠亞笑嘻嘻地說，她第一支作品的簽約金就足以在東京最精華的鬧區買房，而失去人氣沒了買氣的寶生莉莉則是自爆，客串一支作品只入帳四萬日幣連一萬台幣都不到，日子快過不下去了⋯⋯

要引退的三上悠亞片酬是業界金字塔頂端。圖／翻攝自s-cute

但一般而言啦，女優的片酬大概可以分成兩方面，一般被片商用合約框下來的專屬女優大概每支作品可以拿到100萬日幣（23萬台幣）左右，而不受限制，可以到處拍片的企劃女優每支作品大概是20萬日幣（約台幣4.6萬），你說這收入很高嗎？其實也還好，就是比上班族稍微高一點，日子是可以過得舒服一點，但絕對沒辦法揮金如土。

所以這出現了兩種狀況－－首先，上古時代那些神獸是用下半身換下半生，拍個幾年就下半輩子不用愁，著名的女優白石茉莉奈曾說那些前輩們都在東京近郊買透天厝過超爽，而現在的女優則是下半身推銷自己的下半身，她們把AV女優的資歷當名片抬高檯面下交易的價格，以前在泰國浴一次十萬日幣不到，如果在AV界闖出名號那開個20萬日幣（4.6萬台幣）也不是問題，送到台灣或是香港去賣那價格可以談得更高；再來，過去AV界很封閉，女優很少離開日本到海外做活動，像美竹涼子到台灣走秀還有很多繪聲繪影的傳聞，但現在可不一樣了，看到波多野結衣和三上悠亞賺得爽歪歪大家都是羨慕得口水直流，巴不得有機會就往海外跑，新台幣人民幣美金的什麼都賺〜

白石茉莉奈非常羨慕前輩們賺飽飽。圖／翻攝自twitter@shiraishimarina

對了，還有一個問題是大家很少注意到的，就是「事務所抽成」！

沒錯，很多人會忘掉，女優的背後有事務所操盤，那這些經紀人會抽多少走呢？

和片酬一樣，事務所對每個女優的抽成都不一樣，不過可能和大家想的差很多，一般來說愈大牌的女優抽成愈少，那些B咖C咖D咖和剛入行的菜鳥往往被抽得比較兇－－理由不難理解，因為人家很會賺錢是老佛爺，你當然要小心翼翼地供著，抽成抽太高讓對方不爽，那不只是失去招牌那麼簡單，更是連印鈔機都沒了。而一般事務所的抽成大多是落在四成到六成之譜，你沒看錯，有些女優苦幹實幹卻只能拿到四成的片酬，也難怪有些女優會氣噗噗地出道沒多久就和事務所翻臉另外再找新的經紀公司，因為她們覺得自己被壓榨了。

女優更換事務所大多是因為可以賺更多錢。圖／翻攝自twitter@akari_mitani17

那，女優有沒辦法替自己加薪？

有的，除了拜託經紀公司多接一點活動多找一些代言就是要想辦法降低事務所的抽成－－這也不是辦不到，很多女優就是被這一招釣到更換經紀公司的，而且因為抽成比例是大家說好了算，所以只要事務所敢給女優是可以多賺很多的；另外，因為事務所大多對女優有保證月薪，有些時候為了確保女優能賺到那麼多錢所以事務所也會下修抽成比例。

女優更換事務所大多是因為可以賺更多錢。圖／翻攝自twitter@akari_mitani17

不過重點還是女優要紅啦！有紅才敢大聲讓片商願意多付點片酬、讓事務所降低抽成，然後讓海外廠商找上門甚至是檯面下的交易拿更多錢；所以真的不要怪女優去整型把自己弄得更漂亮然後胸部無限加大，因為AV界就是一個殺戮戰場，想要活下去，就要有最好的武器〜