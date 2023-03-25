35分鐘吃完3kg巨無霸雞肉飯 台正妹大胃王挑戰成功泰國人嚇壞

日前泰國一間雞肉飯店舉辦一項大胃王挑戰，只要挑戰者能在1小時內，完全吃完一大盤重達3公斤的雞肉飯，這頓雞肉飯餐點就能完全免費，若失敗須付650泰銖（約新台幣578元）的餐費。店家指出，一名來自台灣的正妹挑戰成功，消息也讓不少泰國網友直呼不可思議。

來自台灣的YouTuber「泡芙餓了麼」專程飛到泰國，挑戰吃「巨無霸雞肉飯」，她穿著泰國學生制服，身材相當纖瘦，優雅地邊喝著飲料邊將3公斤滿滿的雞肉和米飯吃完。

事實上「泡芙餓了麼」過去在YouTube頻道上拍過各種大胃王挑戰的影片，包括去夜市挑戰吃100盎司的牛排，一口氣吃下100個鍋貼、100個雞塊、100盤迴轉壽司、大嗑超過3公斤的士林大香腸等。

店家在臉書分享「泡芙餓了麼」35分鐘就吃完3公斤的雞肉飯，許多泰國網友看到後紛紛表示「這個我不敢交往，會被她吃垮」、「穿著制服太可愛了」、「再可愛也要放開你的手」。