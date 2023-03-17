【一劍浣春秋】港妹繪麗奈爆紅！日本AV界要把觸手伸進華人圈？

最近AV界的頭條新聞是什麼？那莫過於重量級洋將登場了！

是誰呢？是香港人「繪麗奈（絵麗奈）」，雖然這名字很日本但她可是土生土長的香港人「素海霖」，之所以取了這個藝名是因為她的英文名字「Erena」用日文直翻就是繪麗奈，而且和過去不是講普通話就是一句「唔識聽唔識講（聽不懂也不會說）」的假香港人不同，繪麗奈很明顯地聽不懂日文，訪談全程粵語回答，就連和男優交戰時的喘息聲也是各種粵語連發，相信會讓很多支持日本AV的粵語族群高潮到升天〜

結果找她拍片的FALENO STAR馬上就知道繪麗奈的威力了：3月15日作品上架時，片商官網馬上被大量湧進的影迷癱瘓，一整天幾乎都處於當機狀態；而繪麗奈出身的香港更是一整天討論個不停，不只媒體大篇幅報導而且各種改圖和梗圖瘋狂轉發，最後甚至驚動了香港政府嚴正聲明說絕對沒有支持這個女孩去日本拍成人作品，可見繪麗奈投身日本AV界的效應⋯⋯

那，為什麼日本片商想要和香港女孩合作呢？

一來是素海霖確實有其實力，聽到她出道可能有些朋友會把她和之前的台灣女優「觀月雛乃」相比，但其實等級有差，素海霖曾經客串過電影、上過訪談節目，以日本AV界的標準這就是「藝能人」了；另外，這幾年她一直在走情色路線，有自己的付費粉絲團，也曾經在平台SWAG直播，自稱「暗黑王淨」更是讓她大大拓展知名度，所以FALENO是直接給了她專屬女優的頭銜，以一個月一支作品的形式連續兩個月發片！

意思就是說她被視為最高等級的女優啦，所以來交戰的也都是叫得出名字的男優如「清水健」；而且因為她不只是日本經紀系統出身，所以也不受他們那一套管轄。一般日本AV女優最怕的是什麼？就是真實身份被揪出來、被父母發現在出身地混不下去，但繪麗奈可不同，她不但用原本的twitter帳號說自己要展開新人生了，甚至還用IG帳號開團購幫忙大家買片〜

這哪是日本AV女優會幹的事？一定會讓片商大開眼界的，而她的出現也讓日本這些AV片商開始思考尋找外籍洋將的必要性，尤其是向華人圈伸出觸手——在過去，日本一般是找歐美洋將助陣，之前的Melody Marks就在改變作風，不要動不動就翻白眼及鬼吼鬼叫後，打上馬賽克成了大明星，用她白皮膚藍眼睛以及粉紅奶頭的好條件風靡日本影迷；現在素海霖的出現不只讓官網被湧入的人潮搞到當機，從她本人IG回訊息回不完的狀況來看片子應該也是賣得嚇嚇叫，正好日本AV界在新法實施後一直處於有氣無力的狀況，這些洋將不啻為這一行注入了活水，所以⋯⋯

所以FALENO這兩天正在討論是不是要加開一條亞洲的生產線？意思是除了繪麗奈外還要廣發英雄帖，在亞洲各地尋找能打的女優，這些日本人的要求也不多，長相中上、不要刺青都可以考慮合作，而看過繪麗奈之前在香港的演出再對比她在AV片的模樣，你就知道日本片商真的是有把80分拍成100分的本事！

真有意思，以往是中國大陸和台灣各大傳媒絞盡腦汁想要找日本女優來拍片，現在是日本片商想把觸手伸進華人圈，就不知道最後是誰淫誰輸？