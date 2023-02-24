【一劍浣春秋】事務所面試過程解密！原來AV界是這樣補充新人的

你知道為什麼日本的AV女優可以源源不絕地出道嗎？為什麼經紀公司手上有那麼多女優可以用？答案很簡單，因為他們有很成熟的SOP，前線有人在作戰，後方則是源源不絕地補充新戰力，所以經紀人平常不只幫忙女優談工作還得抽空發掘新鮮的肉體！

對，沒錯，他們會「面試新人」，這邊的新人指的還是還沒出道、只是有意願想拍AV的女性，經紀公司在收到星探的資料，初步審核覺得可以一試後就會約她們來面試⋯⋯

面試時事務所會清楚說明女優的權利和義務，還會全程錄影。 圖／翻攝自fuzoku-move

那是誰面試呢？一般的新人交給資深經紀人就行，但這次到日本出差正好碰到了千載難逢的機會：據探子回報，這次要來面試的新人非同小可，不但是個長身蘿莉還有J罩杯那麼胸，所以熟悉的事務所是由社長親自出陣，經紀人全員出動嚴陣以待，契約已經準備好了，如果條件真的那麼好就要一鼓作氣直接把她拿下！

作為旁觀者的我超興奮的，想想等下就可以看到社長用抓奶龍爪手和段王爺直傳一陽指測試她上面的歐派和下面的桃花源，搞不好我也能趁亂伸出鹹豬手，那感覺真的太棒了ー在面試前的一小時，事務所內外開始動了起來，把社長辦公室騰出了可以活動的空間，還架起了攝影機，讓我不禁好奇問道：「你們是要把畫面錄下來嗎？」

經紀人露出邪惡的微笑：「當然囉！」

乾，這些壞蛋讓我好HIGH啊！沒過多久，事務所的門鈴響了，面試的新人準時來到，社長露出鬆了口氣的表情說運氣不錯，因為約好面試卻放鳥的女孩為數不少，他本來是打算等個半小時沒人來就撤退，想不到對方準時來到；接著這位被大家期待是超級新人的女孩走進了社長辦公室，社長首先示意一旁的經紀人開始錄影，接著他這麼說了：

「辛苦了，感謝妳來到這兒，首先，提醒你，我們是經營AV女優的プロダクション（Production），也就是說面試通過了你會成為AV女優，這一點，請問你清楚嗎？」

在得到對方肯定的答覆後，社長接著說了：「根據新法規定，面試的過程必須全程錄影，我們必須確保妳了解AV女優這份工作的內容及擁有的權力⋯⋯」

然後他滔滔不絕地開始演講，我聽得昏昏欲睡，大概過了20分鐘我終於聽到關鍵字：「麻煩你站起來，把衣服脫掉，讓我們看看你的身體。」

別被AV片商騙了，事務所面試不敢亂來的。 圖／翻攝自dmm

我立刻跳了起來，想看看社長接下來有什麼動作，結果我蠻失望的，就是先拍幾張她穿衣服的照片，然後請她把衣服脫下來再拍了幾張照片，內褲不用脫，我連一根陰毛都沒看到面試就結束了〜

乾，我有被欺騙的感覺。不過後來社長說了，現在的面試就是這樣，能找到頂級新秀很重要，但保護自己才是優先，不只面試的時候不能亂摸亂揉亂摳，就連開黃腔也要非常克制，這些來面試的女孩雖然還不是AV女優，但只要她們告你居心不良那就吃不完兜著走－－沒錯！你以為錄影是要記錄女優在鏡頭前的外型以及面試的反應？沒沒沒，是經紀公司要自保的手段！

新人面試完都會拍這樣的檔案照。 圖／事務所提供

所以我就得到幾張照片（為避免曝光新人的身分，這是另一位女優的示意圖），坦白說，我本來對面試新人這環節非常感興趣，就算沒有要試車我也想知道事務所要怎麼在短短的時間判斷人家合不合適；結果就是簡單填寫資料，像唸法律條文一樣講述AV女優的工作內容，然後看一看裸體就結束，整個過程非常「正經」，早知道就不來了⋯⋯

至於那位新人有沒有簽約呢？社長說她沒想像中厲害，可能要想想再決定，如果她有出道的話我再來滴血認親！