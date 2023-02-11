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士林銘傳低胸正妹「黑絲襪控肉飯」 網暈：看得都飽了

聯合新聞網／ 綜合報導
爆乳控肉店女店員是「崩壞英文老師倪娜」。圖擷自黑男邱比特
爆乳控肉店女店員是「崩壞英文老師倪娜」。圖擷自黑男邱比特

控肉飯是不少人心中的傳統美食，YouTuber黑男常以拍攝男女配對、發掘正妹為影片主題，近日他在新影片中，挖掘一名控肉店女店員，上班時穿著白色低胸洋裝、黑絲襪，引發網友熱議，而該名正妹的真實身分也被起底，是有「崩壞英文老師倪娜」之稱的網美倪娜。

黑男近日以「台灣小吃：黑絲襪控肉飯」為題發布超火辣影片，位於台北士林銘傳大學附近有一間控肉飯小吃店，身穿白色低胸洋裝的女店員，大方展露事業線，側乳也相當性感，下半還身穿著黑絲襪，讓人鼻血直流。

影片曝光後，有網友發現她是最近以一系列「無罩挑戰」而引發話題的「崩壞英文老師倪娜」，過去也曾因身穿比基尼在屏東東港碼頭而爆紅，不過黑男也在影片中坦言是為了拍片倪娜才去一日打工，並非真正的店員。

許多人則在影片下方留言，「這間控肉飯，一看就真的很用心在做，食材不用看也知道都是新鮮的，我隔著螢幕都可以感受到香氣」、「這控肉好大碗」、「我想加點老闆」、「說真的，多看幾秒我會忘記自己點過什麼菜」、「看了我眼睛就飽了」。

正妹 銘傳大學 YouTuber 小吃

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