【一劍浣春秋】一天肯定拍不完！這些片子就是成本比較高

拍一支AV，需要多久的時間？

這事我曾經請教過台灣的成人影視業者，對方回答說40分鐘的長片大概需要作業4小時，所以一般他們會在早上11點開工，一天拍攝兩支作品ー為什麼要這麼趕呢？因為拍A片不是男女優到齊就可以開麥拉，你要租好攝影棚、請導演和工作人員到場後才能開拍，再加上片酬可以說每一分鐘都在燒錢，自然要把握每一分每一秒趕工作業〜

那台灣有沒有花比較多時間拍的A片呢？有的，最近有一支名為「銀家大院」的作品，廠商動員四男四女以及兩位臨時演出一起演出，雖然片中「只有」八場一對一的武戲，不過早上開機一路拍到隔天凌晨三點，為求慎重還出動了空拍機，大家都累壞了⋯⋯

銀家大院是台灣AV界少見的大製作 提供/渡邊傳媒

這是台灣的部分，那日本呢？

由於日本DVD作品至少120分鐘起跳，再加上要把女優化妝的時間計算進去（台灣很多廠商會請女優先化好妝再來），所以他們通告時間很早，女優大多六點半就要起床，七點半以前要到攝影棚化妝，可以的話最好九點鐘就可以開拍；另外，因為要做的事情很多，又要拍片又要拍封面然後每拍一段女優還要去沖澡，所以時間大多拖得很長，速度很快的女優如已經退休的「蕾」大概差不多六點能收工回家吃晚飯，而老經驗的「光月夜也」則常常要拖到晚上十一點才能回家。

所以，沒錯，日本AV也是一天完成拍攝工作的！

片子拍得相當快的蕾。 圖／翻攝自shueisha

理由和台灣業者一樣，也是成本考量，攝影棚要付租金，男女優有片酬要支付，導演和工作人員也有酬勞要算，加起來的成本相當驚人，如果沒辦法一天搞定的話隔天又會產生新的成本，現在片子不好賣，片商最怕花錢如流水，所以就算進度延誤片商也會要求監督想辦法在一天內完成拍攝工作⋯⋯

那有沒有什麼作品絕對沒辦法一天完成、必須要隔天加班的？

豪華共演片也會拍很久，甚至有需要到三個工作天。 圖／翻攝自amazon

當然有囉：比方說比較複雜的片子，像大家很喜歡的劇情片因為需要比較多的場景，所以常常要抓兩天以上的時間；還有女優摻在一起做撒尿牛丸的共演片，基本上共演的女優愈大牌那片子愈難拍，因為監督要分配女優演出的時間、有時候要特別凸顯某位女優有時候要眾生平常，然後男優那邊誰是主要幹道，誰是只能伸出鹹豬手的配角也要事先安排好他們在片中該負責的演出，這樣子喬來喬去很花時間的！

女優出差的相部屋作品，乍看簡單卻一定要拍兩天。 圖／翻攝自amazon

還有還有，還有那種整片只有一個男優的作品，比方說大家很喜歡出差系列相部屋，因為場景比較多，有男女優在辦公室互看不順眼的演出、有大家出差完在居酒店辦慶功宴結果女主角喝到掛的安排、還有女優被丟到旅館一夜十發的激烈交戰ー這支作品就是大成本製作，一來場景很多要東奔西跑，二來男優的棒子也是肉做的別信他們說什麼想硬就硬就射就射，一夜十發你我年輕的時候可能都做不到了，更何況是年紀都已經是歐吉桑的男優們，所以必須要用兩天的時間來塑造他們在片中高大威猛的形象〜

劇情片因為場景多演出多所以大多要花兩天的時間拍攝。 圖／翻攝自amazon

但就像前面說的，拍攝每多一天都是成本的累積，所以這類要拍兩天的片子多半賣得比較貴ー雖然不知道現在有多少朋友花錢買片，但有個觀念是不會錯的，那就是好的作品一定很燒錢，愈豪華的作品錢燒得愈多，如果可以的話，不管台灣或日本，請大家每天省一杯珍珠奶茶的錢，支持支持這些拍片的人們吧。