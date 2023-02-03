正妹吃壽司「彈出巨乳」 日網讚：拯救店家！本尊竟是台灣人

日本壽司郎近日受到一名男高中生惡搞，包括舔醬油瓶口、舔完茶杯後放回、將口水抹在轉盤上的壽司等，導致壽司郎股價暴跌。不過近日一名日本網友貼出一段巨乳正妹吃壽司郎的影片，直呼「一位女士站出來拯救正在失去顧客的迴轉壽司」，正妹身份竟是台灣網紅「紳士龍蝦」。

日本推特最近流傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

「壽司郎惡作劇」影片到2月2日為止，已經被播放3800萬次以上，影片主角的金髮高中生也遭到網友起底。而壽司郎官方則因為消費者的不安，股價嚴重下跌，損失近170億日幣（約相當於新台幣39億元）。

有趣的是日本網友又在推特貼出一段5秒的影片，並寫下「好消息，一位女士站出來拯救正在失去顧客的迴轉壽司」，影片內容為一名黑色頭髮的女子正在享用壽司，她稍微咬了兩口嘴中食物後，坐直身子便「彈出巨乳」。

網友紛紛留言「這比舔舔男好太多了」、「哪家店？」而影片女主角身份為台灣網紅「紳士龍蝦」，抖音頻道有超過72萬名粉絲、Instagram上也有17萬人追蹤，經常在網上分享火辣的照片或影片。