【一劍浣春秋】AV新法實施後 真的是無碼崛起的時代嗎？

AV作品這麼多，你最喜歡哪一種？

也許是多打一或多打多的亂交片，可能是在丈夫的面前被強暴或是丈夫不在的七天裡被他上司插到高潮的劇情片，或許是沒有男優耍屌只有女優彼此取暖的百合片⋯⋯但有些人很簡單，他們要的只有一種片子，那就是沒有馬賽克的無碼片！

日本AV一直都是馬賽克著稱。 圖／翻攝自ideapocket

對，很多人不了解，既然都拍A片了，日本片商幹嘛多此一舉在男女優的性器上加了一層毛玻璃？是長得很醜不給人看、還是為男女優做掩護讓他們可以假插混時間？這其實是日本法律的規定，風俗業（就是八大產業）不得有插入的性行為，所以同樣也隸屬於風俗業的AV界「照理來說」也是不能有真槍實彈的性行為，但拍A片如果只是男優在女優洞口磨磨蹭蹭地那肯定沒人要看，所以AV界只好在男女優的下半身加上一層馬賽克創造想像空間及模糊地帶⋯⋯

日本AV一直都是馬賽克著稱。 圖／翻攝自ideapocket

所以除非日本修法開放風俗界可以玩真的（當然現在一堆人在玩真的，只是法律規定就那樣），要不然所謂的適正AV（就是合法拍AV的）就會一直替作品打上馬賽克，不管現在AI有多厲害可以重建馬賽克後的東西都一樣－－也因為知道影迷的需求，所以日本一直有群人在拍無碼片，在海外註冊公司把拍好的無碼作品輸入回日本，滿足對馬賽克過敏的影迷。

那現在呢？

FC2無碼賣家最近產量也很大。 圖／翻攝自contents

現在的狀況很詭異，在新法實施、片商暫停運作的拍片空檔讓女優看透了事務所根本沒辦法幫忙她們，所以有些月光族的女優撐不下去就只好離開經紀公司去找事做，有一部分進了八大產業直接和上門的客人啪啪啪，有一些女優則是和FC2影音平台的賣家一起拍無碼片，還有人是退出這一行經營自媒體當老闆了⋯⋯所以就像新法實施前經紀公司所擔心的，很多女優發現繼續待下去沒前途，為了賺錢她們會離開經紀公司另尋出路，往非法（也就是無碼界）管道前進⋯⋯

所以，去無碼界會是未來的潮流？

很多女優退休後改經營自媒體。 圖／翻攝自twitter@nagaimariaa

可以說是，也可以說不是，不是答案模稜兩可，而是實際狀況就是如此曖昧。以業界而言，由於很多人認為AV新法的制訂及實施得如此迅速就是因為背了無碼界的黑鍋，所以他們無所不用其極地與無碼界切割：不只拒絕和無碼界合作，甚至連海外如台灣及中國大陸的片商也一併封殺。總之，就是事務所張起了保護傘封鎖一切讓女優出鮑的管道，所以包括你我熟知的加勒比一本道和Heyzo三大無碼片商以及FC2平台的賣家，又或者是台灣的SWAG或各式傳媒現在他們光聽到名字就會直接說NO。

無碼片商最近有很多新鮮的肉體。 圖／翻攝自uraerodoga

但另一方面很吊詭的是現在卻也是無碼界最好的時代，不要說自AV界退役的女優了，就連在八大產業打滾的女孩也都知道可以加點錢讓對方把性交易的過程拍下來拿去賣錢，就算有無碼賣家因為沒有給合約而成了第一個觸犯AV新法的犯人，但之前已經快被打趴的無碼片商卻幾乎要恢復元氣了，三不五時就蹦出一個初登場的新鮮鮑魚！

所以大家明白為什麼無碼界之於日本AV界關係如此複雜的原因吧？表面上有碼界視他們為寇讎，要除之而後快，但雙方的關係目前其實是平行線，各自發展各自的產業，然後私底下天知道有沒有人在偷偷往來把女優偷渡送去張腿發大財⋯⋯

這就是馬賽克和AV界的關係，很詭異，但也只能適應。