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【一劍浣春秋】從頂尖女優變八大神女⋯小倉七海在想什麼？

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
退休的小倉七海不久前去了泰國浴上班。 圖/翻攝自s1s1s1
退休的小倉七海不久前去了泰國浴上班。 圖/翻攝自s1s1s1

近來日本影迷最熱門的話題是什麼？自然是小倉七海決定投身泰國浴當泡泡姬了〜

這是什麼意思？意思就是只要你有錢她有閒，就可以到店裡指名她，然後你們會在氣墊床上進行下半身的交流，她會先用身體當刷布在你身上磨來磨去，等你硬到最高點後她就會自己騎上來包覆你的小弟弟，用七七四十九種體位把你搞出水，就和AV演的一樣⋯⋯

雖然一次要價20萬，小倉七海仍然是許多影迷想要體驗的對象https://twitter.com/ twitter@_hoshinonono_
雖然一次要價20萬，小倉七海仍然是許多影迷想要體驗的對象https://twitter.com/ twitter@_hoshinonono_

消息傳來讓許多影迷士氣大振，小倉七海耶，她可是AV界最頂級片商S1力捧的新秀，臉蛋清秀身材高挑還有E奶，那氣質說她是大學校花也不會有人懷疑，也難怪一出道就成了片商的宣傳嬌點，要不是AV新法實施加上身體出問題下半身出血不止，她也不會退休改為經營付費粉絲團。雖然一次性交易的價格頗貴要20萬日幣（台幣4.6萬），但能和AV界最頂級的女優來一發那是可遇不可求，所以消息 一傳十、十傳百，很多人磨拳擦屌準備出擊！

但也有一些朋友覺得悲傷，既然可以當泡泡姬了，小倉七海為什麼不回AV界而是去做八大給客人糟蹋？想想就不忍心啊！

雖然一次要價20萬，小倉七海仍然是許多影迷想要體驗的對象https://twitter.com/ twitter@_hoshinonono_
雖然一次要價20萬，小倉七海仍然是許多影迷想要體驗的對象https://twitter.com/ twitter@_hoshinonono_

是，過去我也是這麼想的，不過近年來我的想法修正許多：一來很多AV女優之前就是性工作者，現在只是回歸老本行，因為那就是她們討生活的一技之長，而且去AV界補了女優資歷後還能提升身價，小倉七海一次20萬日幣的價格可說是雞中之霸了。

二來對很多女優來說不做這個也不知道要做什麼，她們大多因為學歷、個性以及身體狀態無法勝任朝九晚五的上班族生活，為了活下去就只能這麼做了，講白一點，人家不偷不搶用自己擅長的方式求生存，旁人指指點點是殺小？

不過也有人說了，小倉七海都可以下海了，那為什麼不回AV界繼續當女優？

之前和小倉七海吵架的宮下玲奈。圖/翻攝自 twitter@rena_miyashita
之前和小倉七海吵架的宮下玲奈。圖/翻攝自 twitter@rena_miyashita

好問題，在她和宮下玲奈吵架戰敗後大家應該都明白她的想法了，那就是AV界遠比大家想像的更為優勝劣敗弱肉強食，壓力山大啊：沒錯，小倉七海是在業界最頂尖的片商S1出道，拿很高的片酬做影迷的偶像，但相對也有更大的壓力。

像已經退休結婚生子的「辻本杏」就曾經這麼說了，這家片商一直在檢討女優的銷售成績，只要女優表現下滑那不是減薪就是砍頭，讓她每到月底銷售排行榜出來前都會緊張到胃痛——也因為片商全看銷售數字說話，所以你可以發現近年來女優退休大多都是在社群上昭告天下，很少人有引退的告別作，為什麼？因為現在AV界女優實在太多，影迷太喜新厭舊然後口袋又沒以前深，所以與其說是她們不想做了，不如說是片商已經判定她們沒有利用價值，讓些女優只能像失去超能力的大軍一樣自己離開不惹人嫌〜

辻本杏曾說頂尖片商的錢非常難賺。圖/翻攝自graphis
辻本杏曾說頂尖片商的錢非常難賺。圖/翻攝自graphis

知道這點你就明白為什麼很多女優寧願躲在泰國浴也不要復出，因為現在拍AV根本賺不了多少錢，水川蓳就曾爆料說自己拍了十支作品拿到200萬日幣，也就是說一支作品折合台幣她只能拿到4.6萬台幣而已，這樣的報酬還不如躲在風俗店賣身比較好，一來不用拋頭露面不會被父母發現，二來雖然做那一行難免遇到奧客，但至少不用像拍AV耗一整天累得要死，如果承受得住那多做幾個客人搞不好比最頂尖的女優賺得還多，那萬一像拍AV一樣沒了新鮮感怎麼辦？沒關係，換個地方，比方說從歌舞伎町去飛田新地，然後和客人說「我第一天上班」那又是一條好漢！

因為嫌拍AV的錢太難賺，水川蓳現在去歐洲拍無碼片了。圖/翻攝自twitter@mizukawasumire
因為嫌拍AV的錢太難賺，水川蓳現在去歐洲拍無碼片了。圖/翻攝自twitter@mizukawasumire

所以，雖然小倉七海在片中惹人憐愛，但假如她身體沒有百分之百恢復又想賺快錢，去泰國浴的氣墊床等客人光臨確實是最好的選擇，我們能做的就是趕快存錢，去光顧她用下半身表達支持〜

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