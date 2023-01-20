太火辣！正妹沒穿內衣逛迪化街 側乳若隱若現讓人好害羞

知名網紅「黑男」的影片，時常以拍攝穿著清涼的性感美女為主題，點閱率也不斷創新高，最新的一支影片可以看到他帶著一位身材火辣的正妹去逛迪化街，但這名美女身上穿的背心兩側挖了大洞，裡面沒有穿內衣，胸部形狀一覽無遺，讓路過的人看了也覺得害羞。

黑男日前帶著辣模「華華」去逛年貨大街迪化街，只見華華穿著牛仔熱褲，上半身則穿著一件寬鬆的白色大U字型背心，兩側挖了大洞，從側邊就可以看到華華並沒有穿內衣，胸部形狀顯露無遺，甚至蹲下或彎腰時還很容易曝光，火辣的造型也引來路過的民眾側目。

影片一出也引起眾人討論，「完美演繹何謂『你不尷尬，尷尬就是其他人』」、「羨慕老闆視角」、「過年就是要看辣妹爽穿少點，我喜歡」、「可惡~沒去逛迪化街」、「那裡老人很多，一定悄悄話『夭壽，這女的穿成這樣』」、「華華會被婆婆媽媽圍剿，這可是要浸豬籠的」、「怎麼穿這樣？」、「有需要穿成這樣嗎？請尊重自己，尊重別人」。

從黑男過往拍攝的影片可看到，都是以美女為主題，除了幫單身男女配對之外，近期還有帶著穿著性感的正妹逛市場的影片，同樣掀起不少話題。