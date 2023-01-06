【一劍浣春秋】因為作品不下架⋯大島薰打爆有碼界！

AV新法實施，片商發片量銳減，但女優的權益得到了保障，對吧？

如果你覺得答案是無庸置疑的「Yes」，就和那些急著立法通過並且即刻施行的民意代表及社會賢達一樣太過理想化了，AV界是一個「人治」的社會，雖然新法實施強迫這一行把很多事合約化了，但還是有很多手搆不到的地方，甚至有些事你以為很簡單但到現在AV界還是辦不好⋯⋯

不信？讓「大島薰」說給你聽〜

大島薰曾是有名的偽娘，現在因為作品無法下架而對AV界開戰。 圖／翻攝自amazon

1989年生，現年33歲的「他」曾經是AV界最優秀的偽娘，就他的說法，15歲時，熱愛動漫的他發現了自己對女裝的興趣，從此以後就想以女孩子的模樣活下去－－不過和所謂的ニューハーフ（人妖）不同，大島薫對注射女性激素及去勢相當排斥，甚至還因此被片場的人說這樣很難在業界生存下去，但2010年出道的他自2014年後發片相當穩定，一直到2015年與片商的專屬契約到期後才淡出了AV界。

今年是2023年，距離大島薫活躍的時代已經有快十年的時間，照理來說他與AV界應該是兩條沒有交集的平行線，但偏偏近來他對這個離開好久的地方有夠不爽，在社群上一罵就停不下來！

作品也沒清乾淨的星美梨香。 圖／翻攝自graphis

理由何在？答案是作品下架的問題：了解AV業界的人都知道有所謂的「五年條款」，意思就是女優在引退五年後如果覺得自己再也沒有可能回到這一行，就可以無條件讓所有作品下架－－對大島薫而言這一點問題都沒有，因為現在的他已經轉行當作家及通告藝人了，所以他很開心地使用了這個所有AV女優都擁有的權力，但是……

作品下不掉啊！

大島薰曾是有名的偽娘，現在因為作品無法下架而對AV界開戰。 圖／翻攝自amazon

他收到了AV人權倫理機構的來信，裡面講說因為他申請刪除的作品裡有和其他女優剪在一起的精輯輯，而那些人還不到可以把作品強制下架的時間，所以要等到2025年才能完成作業。這讓大島薫大為光火，然後發完文後他發現星美梨香等人轉推說自己的作品也沒有清乾淨－－這下可好了，大島薫認為五年條款都是騙人的，就在他準備再發文幹譙的時候，突然發現自己的twitter多了很多謾罵的留言，帳號清一色沒有頭像：

「媽的，找網軍來搞我是嗎？再來我就公布這一行不能說的秘密！」

說也奇怪，大島薫這麼一寫就沒人再罵了，這讓他更為不爽，開始瘋狂爆料，什麼經紀公司有黑道背景啦、事務所明明是榨取的一方不要再偽裝成AV新法的受害者⋯⋯而他鬧這一齣最尷尬的是誰？自然是那些覺得現在有碼界很棒、超棒、一切都是AV新法不好的那群人，連讓作品下架的小事都做不好，還敢說AV界不需要新法改革？

月島櫻想為此事緩頰，反而火上加油。 圖／翻攝自twitter@sakuratsukisima

所以天使萌和月島櫻兩位反對新法最力的女優都硬著頭皮上了戰場，結果月島櫻一個不小心火上加油說，把作品下架是片商給女優的善意，結果三兩下就被大島嘴得無法動彈。也許有人會覺得大島薫反應過度，把作品下架網路還是搜得到啊，下不下架有那麼重要嗎？但大島說了，作品不下架、在各大正版販售管道搜得到就是不好，尤其片商喜歡用精選輯的方式把過去的作品搭著現役女優出版，讓即便是離開這一行這麼久的他常被誤會還沒退休，導致現在致力當作家的他一有作品就被貼上18禁的標籤，東西賣不出去啊！

因為實在太火，大島已經爆料很多AV界不為人知的秘密，我是覺得別和他作對了，光他一個人就足以讓那些反對新法的人左支右絀不知怎麼回應，甚至暴露出了適正AV（有碼界）並不若某些人講的那樣知法守法，為了避免情況惡化下去，下架吧！