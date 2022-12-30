【一劍浣春秋】不見得喜歡「性」！因為AV女優成長過程中最常碰到的是⋯

魔鏡啊魔鏡，什麼樣的人會成為AV女優？

一般人的答案大多是慾求不滿的公車女，有看過報紙的可能會回答是八大產業的風俗女，比較精準的答案是之前相澤南受訪時說的「三種人」。首先是家庭破碎的可憐人、接著是工作不順口袋空空然後沒什麼朋友的社會邊緣人，最後一個的性慾或性癖異於常人的淫亂公車女⋯⋯

相澤南說有三種人會成為AV女優。 圖/翻攝自 twitter@minami_aizawa_

還有還有，後來業界的經紀人補充，他說很多女孩之所以去拍AV是因為那會讓她們有「被需要的感覺」。因為絕大多數的女優人生都過得不怎麼樣，所以她們大多極度沒有自信及安全感，當她們片子發了、舉辦活動時發現有這麼多影迷站在台下為自己應援的時候大多會很感動，會覺得終於有個地方肯定自己需要自己了～

TRE讓很多女優有了被需要的感覺 。圖/翻攝自 adultexpo粉專

這也就是為什麼雖然被操到翻掉、大多數的女優還是覺得TRE台北國際成人展很好玩的原因，因為日本的活動大約五十到一百人，就可以治癒那些覺得自己人生很糟快不行了的女優，成人博覽會的場子那是幾千人在台下歡呼，那感覺更是澎湃，而且還有比日本多很多的出場費可以拿——

見面會讓很多AV女優上癮。圖/翻攝自 twitter@arina_aa9/

不過以上這些都是老生常談了，其實有在看女優訪談的朋友應該都有注意到一件事，雖然像相澤南說了去拍AV的女孩有一部分是慾求不滿性愛中毒的現代豪放女，但其實很多女優在成長過程中並非是很享受「性」這回事的，還有不少人曾被性騷擾甚至是暴力侵犯。

比方說最近又成為大家焦點的鈴木心春，出道時又美又白又胸又香的她是最高等級的偶像女優，雖然中間一度休息然後廢棄社群不用，但剪了短髮再復出的她仍然見神殺神，在AV界奮戰了五年以後才退出戰場。

從小被電車痴漢的鈴木心春。圖/翻攝自 graphis

不過離開AV界的她很快展現出不為人知的一面，當大家都用twitter、用IG記錄流水帳的時候，鈴木心春是以Blog記錄自己過去從來沒有在影迷面前展現的內心世界，她文筆流暢但極其敏感纖細，而且字裡行間有著藏不住的負面能量，我們很快就能察覺一切都是在成長的過程養成她這個性格的，除了與長輩關係疏離外，鈴木心春也在文章裡透露自己一直是電車痴漢的受害者⋯⋯

然後很日本人的，明明是性暴力下的受害者，但鈴木心春卻會反省是不是自己哪裡做錯了然後開始覺得自己不乾淨了，再加上與長輩關係不睦，所以她的青春時代始終處於情緒低潮的惡性循環，畢業後果然沒辦法成為朝九晚五的上班族，最後成了AV女優。

當公務員卻被性騷擾到怕的戀渕桃菜。圖/翻攝自 dmm

另一位則是最近以M罩杯在業界揚名的社群達人「戀渕桃菜」，原本對歷史有興趣的她在高中畢業後放棄升學，聽了父母的話去當了公務員，但在區公所裡卻是整天被性騷擾，被問穿什麼罩杯的內衣是稀鬆平常，然後有那種老婆也在同一間區公所上班的阿伯對她使出鹹豬手，連小時候參加義工活動就認識的歐吉桑也想弄她⋯⋯

再加上工作量太大，每天都加班到十二點然後錢也賺得沒人家多，所以戀渕桃菜撐了一年半就不做了，在與父母因為辭職一事大吵一架後她斷絕來往到了東京成了AV女優，用她以往覺得「只會帶來麻煩」的M罩杯大奶討生活，twitter不到一年就多了超過五十萬大軍〜

見面會讓很多AV女優上癮。圖/翻攝自 twitter@arina_aa9/

最後一個問題，明明曾被性騷擾、這些女孩可能很排斥「性愛」這檔事，為什麼要去做AV女優？最主要的原因還是日子難過，這些女孩只能利用自己外型上的優勢爭口飯吃，再加上AV女優本來就是個要戴上面具扮演片商和事務所人設的角色，這些女孩愈受歡迎就代表演出愈成功，但也有可能是和她們真正的個性愈差愈遠⋯

唉，AV界從來就不是表面看的那樣啊。