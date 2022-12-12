彩美旬果又脫了！演出脫衣舞聲明「沒打算回歸AV女優」
日本前知名AV女優「彩美旬果（あやみ旬果）」，雖然一度在2019年宣布引退，但在近來宣布「電擊復歸」色情業界，進行脫衣舞演出。她也接受日本媒體的採訪，聊自己對於未來工作的規劃。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，剛從AV女優身分退下後，旬果一開始打算開咖啡廳，不過因為疫情的關係，沒有能夠實現理想。後來在朋友的介紹下投入音樂界工作，意外做得相當順手。她也駁斥缺錢或者不習慣沒有鎂光燈的日子，所以決定表演脫衣舞的說法。
旬果目前計畫將在淺草進行脫衣舞的演出，重拾「全裸演出者」的身份。她表示，自己明年就要三十歲了，雖然曾經因為腰扭傷的關係影響工作，不過身材和美貌方面都還保持得相當好。考量到粉絲的支持，她瞭解到這已經成為人生中重要的一大節目，因此決定回應這份熱情而演出。
旬果透露自己目前處於單身狀態，過去雖然交過男友，但因為家中養了三隻貓，對方又剛好討厭貓咪，於是最後便分手了。關於這次的脫衣舞演出，目前並沒有持續下去的打算，也沒考慮趁機回到AV業界，只希望在這難得的演出機會回應粉絲的喜愛。
インフォ達にゲーム断られたにゃ…— あやみ旬果@12/11~浅草ロック座 (@ayami_syunnka) 2022年11月8日
もうすぐEDF6一通り終わるのに😾
夜中付き合ってくれる優しい友達ほしいにゃ🎮️ pic.twitter.com/IEQtKqPIhB
わ、42万フォロワさんありがと！— あやみ旬果@12/11~浅草ロック座 (@ayami_syunnka) 2022年11月20日
名前故に存在がセンシティブ扱いなりがちですが、宜しくお願いしますん(*´-｀*)ゞ pic.twitter.com/rQdKO7X42U
おはよう！— あやみ旬果@12/11~浅草ロック座 (@ayami_syunnka) 2022年12月8日
ゲネ初日終えました☀️課題がまだまだたくさんです💃 pic.twitter.com/R8bVCySOTE
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