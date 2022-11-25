【一劍浣春秋】女優適合談戀愛嗎？其實她們多是痴情種…

如果可以，你會想和AV女優談戀愛嗎？

雖然是個老掉牙的問題，但在論壇總能引發熱烈的討論！支持的一方說自己不在乎她們做過什麼，只在乎彼此是否相愛，更何況AV女優們個個身經百戰，在床上肯定能讓另一半滿意，生活肯定「性」福美滿；而反對的一方則大多覺得「婊哥」滿天下叫人難受，然後她們肯拍AV一定會出去討客兄，頭頂綠油油的誰受得了？

沈迷牛郎的桃園怜奈。 圖／翻攝自twitter@momozono_rena

到底誰說的才是正確的呢？雖然我們都知道AV女優大多有男朋友，很多還是和牛郎交往，但到底她們是不是好的對象？我想從幾個新聞來看就知道，大家應該還記得之前業界最強生化人「里美優莉亞」在自家豪宅被洗劫的消息吧？三個歹徒偽裝成宅急便人員騙過樓下的管理員一路殺進里美優莉亞的住處，不只控制了她的行動還把她放在家裡的現金600萬日幣通通搬走⋯⋯

這和AV女優的感情世界有什麼關係？首先，里美住的地方叫做中目黒アトラスタワー，那是當地最具代表性的高級公寓，全高45層樓再加上地下兩層的停車場，租金約在35-80萬日幣（新台幣7.7-17.6萬），雖然不會一個月電費9萬，但也不是一般AV女優負擔得起租金的地方；然後她實在很有錢，家裡有600萬的現鈔，有很多AV女優究其生涯都不見得能賺到那麼多〜

里美優莉亞一直被很多影迷懷疑設仙人跳。 圖／翻攝自twitter@satomiyuria1217

為什麼里美優莉亞這麼有錢？除了在業界打滾多年有賺到錢外，就是她會和交往的對象在分手後要一筆「撫慰金」，因為交往的對象非富即貴，所以她攢了不少錢－－雖然不知道詳情，不過分手後要錢明顯不合常理，也難怪有人認為打從一開始就是一個局，里美是有目的地接近有錢人。

如果跟大家猜測的一樣，那里美好像有點恐怖，儘管以我們的財力應該是感受不到她的恐怖啦！

草莓牛奶就敗在感情。 圖／翻攝自graphis

但另一方面AV女優為情所困則是業界的日常，最早最早有草莓牛奶為職棒投手吉武真太郎輕生，到了現在女優突然消滅不幹也大多都和感情有關，而她們，大多是被拋棄的一方〜

為什麼？如果不是夠傻夠痴情，怎麼會有這麼多女孩被男友洗下海當AV女優？更慘的是有些人是被第一個男友洗下海拍A片、然後被拋棄後交第二個男朋友繼續拍片養家，一旦又被拋棄她們的世界就此崩毀，接下來不是離開AV界這個傷心地，就是傷害自己的身體⋯⋯

業界有個笑話，沒有牛郎就沒有女優。 圖／翻攝自crea

來做結論吧，雖然有像里美優莉亞這樣的女優，不過在AV界，痴情的女優比薄情的多上不少，只可惜她們愛上的都不是像我們這樣的好男人－－以她們對男朋友近乎痴迷予取予求的模樣，我覺得和她們談戀愛應該挺不錯的；不過話說回來，除了要忍受她們固定會出去拍片和年紀可以做她們阿公的男優啪啪啪外，重點是從她們大多迷戀牛郎來看，我們這種戀愛實戰經驗不足的男人能不能搞定她們也是問題，所以想要和AV女優談戀愛，你不但要學話術更要學好心理學，看是要吊胃口還是用溫情攻勢完全掌握她們，到時候候不只她㥃的感情和身體，她們所有的一切都會是你的……

但如果有這麼厲害，你還會想要和AV女優交往嗎？不一定吧！