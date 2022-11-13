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正妹交警騎重機超帥！「1111生日」網暴動求IG 本尊身分曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「臺北波麗士」貼出一張女交警騎乘重機的帥氣照片。 圖擷自臺北波麗士
臉書粉專「臺北波麗士」貼出一張女交警騎乘重機的帥氣照片。 圖擷自臺北波麗士

一提到「雙11」，許多人都會聯想到購物節，今年（2022）更是特別，民國111年11月11日共有7個「1」，臉書粉專「臺北波麗士」就PO出一張交警騎乘重機的帥氣照片，讓人眼睛為之一亮的是照片中的人物還是位正妹女警，當天也剛好是她的生日，許多網友紛紛留言祝福。

臺北波麗士」在11月11日於臉書粉專貼出這張照片，並寫道「今天是111年11月11日，這個獨一無二的特別日子獻給一直努力的每一個你。一生一世一往直前，一心一意始終如一」。而照片中的女警不僅外型亮麗動人，穿著制服騎乘在重機上，視線看向遠方的表情更是帥氣。

臉書小編還在留言區透露「照片中英姿颯爽的交警波麗士，1111也是她的生日喔，Happy Birthday！」照片一出，引來許多人的祝福與討論。

網友們紛紛道賀並加油打氣，「祝福妳生日快樂（辛苦了，加油）」、「生日快樂，辛苦了，感恩您們」、「生日快樂，美麗帥氣的波麗士」、「辛苦了美女警察，生日快樂」、「真是個溫暖的粉專！台灣的警察是全球各國警界中的翹楚，既專業又勇敢且多才，我以台灣警察為榮」、「各位努力辛苦執勤守護民眾的波麗士，也要一直平安」、「帥美到不行」、「所以說IG呢？請交出來」。

據《自由時報》報導，這名正妹交警名叫蔡羽真，任職於台北市警察局交通大隊松山分隊，對於網友們好奇她的感情狀態與私人生活，蔡羽真相當低調，並害羞地表示「不方便透露」。

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