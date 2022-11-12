【一劍浣春秋】不是片商不是父母不是經紀人！女優身邊的不定時炸彈是⋯

上週介紹了牛郎與日本暗黑界的關係，這個禮拜我們來提女優身邊對她們影響最大的人！

是片商的高層、還是事務所的社長或經紀人？都不是，那會是女優的父母嗎？也不一定，雖然我們常常聽到女優被父母抓到拍A片，所以被拎回老家禁止出門直接引退，但絕大部分的AV女優和家人的關係都很差，父母發火她們未必會理；而且從自爆媽媽是1980年代偶像團體「小貓俱樂部」的西元明沙來看，現在的日本父母雖然不樂意女兒去拍AV但也無法左右她們的決定，最後不是眼不見為淨就是乾脆成為她們最強的粉絲⋯⋯⋯

自爆母親是偶像的西元明沙說雙親是最強後盾。 圖／翻攝自dmm

那誰是女優身邊最不安定的因素呢？答案是「男朋友」！

是的，雖然AV界嚴格禁止男優、經紀人和工作人員和女優談戀愛，不過那並不是禁愛令，或者應該這麼說，就算經紀公司下了禁愛令女優也不會甩你，而且不管你是想和女優談戀愛或是對和女優談戀愛很鄙視的人可能都想像不到，大部分的AV女優都有對象，金字塔最頂尖的那一群有，力爭上游的B咖C咖也多和男友同居！

喜歡在社群上秀寵物的女孩多半有男朋友。 圖／翻攝自amau_kisumi

怎麼去判斷她們有沒有男友？最簡單的方式就是看女優有沒有養寵物，以往大家以為女優一個人住很寂寞，所以要養個阿狗阿貓來陪伴自己；但換個方向思考，女孩子養寵物多半是玩是陪伴，要她們當鏟屎官多半會覺得髒覺得麻煩不想親手來，這時候能代勞的人是誰？

沒錯，自然是男朋友囉。

誰能當他們的男朋友呢？大概超過一半的比例是牛郎，另外就是業界中人（雖然大家都說不要可是有些人就是你愈禁他愈想要）、過去學生或打工時代認識的對象，為什麼說他們最容易影響女優呢？因為女孩子長大了可能會覺得父母有夠煩說什麼都不聽，但男友的想法就不一樣了，有些人本來就是被男友洗去當AV女優的，有些人則是取得男友同意去拍A片，還有一群人是暪著男友去賺外快的⋯⋯

被男友抓到引退的熊倉祥子。 圖／翻攝自prestige-av

這樣你就明白為什麼「男朋友」會左右女優的AV生涯了吧？打個比方，像熊倉祥子就是暪著男友成為AV女優的，所以她儘可能地不配合片商宣傳，見面會當然能不去就不去，社群當然也不好好經營，尤其照片絕對不能放，就是怕身分曝光男友抓狂，但最後－－

她還是被抓到了！

所以明明條件一流但熊倉祥子還是沒多久就退場了，還有就是心花由羅，原本是大家非常看好成為新一代發片機器的她在缺席見面會的活動後就人間蒸發消失，而且連800萬的片酬都沒領就連夜逃走找不到人－－原來這位女優是負荷不了事務所到處接案、讓她每天都要出門拍片被男優壓在身上的壓力，後來交了男朋友後她是一股腦地將心中的苦說出來，最後男友就帶她逃走了⋯⋯

和男友一起逃離AV界的心花由羅。 圖／翻攝自s-cute

再加上牛郎與AV界的關係導致許多女優生涯出現變化，比方說換經紀公司或是改變發片形態用企劃女優的方式以最短的時間賺最多錢很多都是男友在後面操作，所以男朋友對女優的影響極其巨大，有些時候連事務所也插不上話。

以「AV女優」這個職業而言，男朋友多半是有害無益的，不過沒辦法，AV女優不是偶像，經紀公司無法要求她們不談戀愛，所以這些女優的另一半們無疑是不定時炸彈，不發作則已，一發作我們往往就得失去女優了〜