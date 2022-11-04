【一劍浣春秋】女優沾到牛郎就沒好事？但AV界到處都是鴨喔！

提到女優與牛郎，不知道你怎麼看？

一定很多人知道女優最常交往的對象就是牛郎，還有些女優喜歡在牛郎店一擲千金當大爺，像桃園怜奈就曾在YouTube頻道告白說她一個月在牛郎店花了1000萬日幣（台幣220萬），媽媽咪呀，三上悠亞的片酬也沒那麼多，桃園怜奈哪來這麼多錢花啊？

桃囻怜奈在牛郎店一擲千金。 圖／翻攝自twitter@fanza_news

但喜歡和牛郎攪和的可不只桃園怜奈一個，還有某天后也是對牛郎男友死心塌地，之前與事務所爆合約糾紛鬧走人就是男友在背後一手操作，好不容易安定下來後，她就要求事務所「月底別安排工作」，因為那時候她一定要去男友的店裡捧場，確定對方是「最強牛郎」，為此她甚至把錢都交給對方保管；還有事務所的社長自嘲公司根本是牛郎俱樂部，旗下的女優每個都和牛郎交往，然後大家都在乎錢在乎的不得了，因為她們要把男友養得白白胖胖的！

也難怪明里紬會說：「把辛苦錢給牛郎的女孩最笨了！」

明里紬對女優沉迷牛郎很不以為然。 圖／翻攝自twitter@akari_tsumugi__

看到上面那麼多例子，你是不是覺得牛郎十惡不赦，必須斬草除根才能讓女優好好工作把錢存下來？

如果你這麼想⋯⋯那就錯了！

因為AV界和牛郎的關係非常微妙，沒錯，從上面幾個例子來看牛郎就是吃軟飯的吸血鬼無誤，也難怪某些事務所會派專屬經紀人貼身照顧自己的王牌女優，萬一女優被他們拐走無心工作那搖錢樹就沒了；但另一方面AV界又非常依賴這些鴨子，因為與女優有關的各個環節都有他們的存在！

牛郎店一直是很多女優玩樂的首選。 圖／翻攝自CREA

比方說星探，你以為是誰有這麼大本事隨機搭訕無知少女把她們推入拍片的火坑？自然是話術一流擅長給女優灌迷湯的牛郎，沒錯，很多星探是牛郎出身以及兼差的；還有還有，很多經紀人也是當過牛郎的，雖然他們做愛可能比做事強多了，但經紀公司也不需要他們做什麼，只要女優心情不好怠工的時候安撫安撫逗這些搖錢樹笑一個就行了。最後，雖然讓桃園怜奈暈船的牛郎大家覺得不帥，但一般在AV界工作的牛郎外型都比男優賞心悅目多了，女優看了心情會好一點⋯⋯

所以不豪洨，真的有事務所專門錄取牛郎當經紀人，如果你參加活動覺得他們看起來有鴨味那不要懷疑，沒錯，那一定當過牛郎；不過問題來了，既然前面都說有牛郎可以一個月在桃園怜奈吸走千萬日幣，那為什麼他們不好好繼續做這份很有前途的工作，跑去AV界工作幹嘛？

像桃乃木走到哪裡都有經紀人跟著，就被認為是防止牛郎靠近。 圖／翻攝自twitter@kanamomonogir18/

當然是要知己知彼百戰百勝，要搞定女優就要了解女優，什麼地方最好吸經驗值？自然是可以和女優朝夕相處和她們一起吃飯看她們被男優啪啪啪的事務所啦！不過會去AV界工作的大多是已經退役的牛郎，一來是牛郎界也是競爭很激烈，做不出成績人家也不會讓你做下去，去當經紀人至少是個時間到就領薪水的上班族，不會沒了特異功能還留在牛郎店惹人嫌；再來，牛郎也不是能做一輩子的工作，也有想從良的牛郎，但他們大多除了帥卻沒有當上班族的能耐，這時候不問能力、甚至不需要能力只要你趕快上班的AV界無疑是最好的選擇。

所以，雖然AV女優沾到牛郎就沒好事，但AV界真的很多鴨子喔。