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正妹穿瑜珈褲「上下彈跳」超辣臀型全看光 網噴鼻血：好驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓健身YouTuber「WONY（워니）」近日分享在健身房拉著器材彈跳的畫面。圖／翻攝自gawonaa IG
南韓健身YouTuber「WONY（워니）」近日分享在健身房拉著器材彈跳的畫面。圖／翻攝自gawonaa IG

近年健身風氣盛行，不少民眾為了維持完美體態，都會到健身房運動。一名南韓健身YouTuber「WONY（워니）」近日就在IG分享在健身房拉著器材彈跳的畫面，超火辣的身材曲線，讓網友們看了大噴鼻血，引發熱烈討論。

WONY擁有甜美外表及魔鬼身材，熱愛健身的她經常在IG分享運動的照片和影片，且有超過23.5萬人追蹤，YouTube頻道也有36萬人訂閱，每部片都吸引數十萬甚至百萬人觀看。

日前WONY在IG貼出一段影片，只見她綁著馬尾，身穿白色運動背心和紫色瑜珈褲，正在使用雙軌式交叉繩索訓練機鍛鍊，且竟然以上下彈跳方式進行，渾圓翹臀一覽無遺，讓許多網友想入非非，不過她也奉勸大家「不要模仿」。

影片曝光後，立刻掀起網友暴動，紛紛留言「你在幹嘛？」、「看起來很危險」、「好驚人」、「紫色蜜桃」、「好讚的股溝」、「那個屁股很厲害」、「身材怎麼可以這麼好」。

WONY超火辣的臀型，讓網友們看了大噴鼻血。圖／翻攝自gawonaa IG
WONY超火辣的臀型，讓網友們看了大噴鼻血。圖／翻攝自gawonaa IG
WONY擁有甜美外表及魔鬼身材。圖／翻攝自gawonaa IG
WONY擁有甜美外表及魔鬼身材。圖／翻攝自gawonaa IG

健身 瑜珈 正妹 YouTuber

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