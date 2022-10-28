【一劍浣春秋】從迷妹變女優！她們體會到AV界的殘忍

有人在問，日本影迷有沒有可能在女優出道前就彼此熟識？

這，當然囉，答案是肯定的，例子不勝枚舉，因為很多女優來自風俗界，喜歡逛窯子或是叫外送茶的自然有可能認識後來去AV界出道的妹子，像片商Moodyz的專屬女優「一宮希帆」，表面上是個才剛高中畢業然後還好一陣子沒做愛的嫩妹，但實際上她是個小有名氣的風俗妹，以前在社群上就有差不多一萬人追蹤，看到她的人設時有不少過去的恩客是啼笑皆非，很多人是發Line去虧了一宮希帆呢⋯⋯

從風俗界變女優，一宮希帆人設騙很大。 圖／翻攝自twitter@kihochan33

那女優呢？有沒有人還沒出道就是朋友的？

這當然也有，像片商S1的專屬女優、以驚人美貌著稱的「香水純」和新一代發片機器、有神乳の秀才之稱的「結城莉乃」還沒出道前就認識了，而且交情還挺好的，現在還會不定時聚會交流與男優「互動」完的感想；還有還有，才剛引退的羽咲美晴和園田美櫻在中學二年級就認識了，兩人是學姊和學妹的關係，一間學校連出兩位AV大咖讓校友們都與有榮焉（誤）；還有一種關係十分特別，那就是女優原本是粉絲，因為覺得崇拜的對象很棒很可愛所以乾脆跟著下海，從迷妹變同行〜

香水純和結城莉乃在出道前就是好友。 圖／翻攝自twitter@jun_kasui

有誰是這樣的呢？之前來過台灣、在SOD出道的白瀨七海就是一例，在出道前她大量參加女優的見面會，和很多影迷都成了好朋友，為後來出道當AV女優打下良好的基礎；才剛出道的亞乃音未來也是因為憧憬AV女優這個行業所以自己下來試試看，不久前才因為偶像「櫻萌子」回追自己的twitter而手舞足蹈開心地要命，甚至在發片前還跑去酒吧向創業當老闆娘的蓮實克蕾兒請益呢！

可能有人會說，這一切都是人設，你還看不出來嗎？

把女優當偶像然後到片商演人妻的曉真冬。 圖／翻攝自madonna-av

的確，有可能，俗話說得好，和AV片商認真你就輸了，直接寫出來的都該打個問號，不過沒寫出來的呢？像在熟女片商Madonna出道的「曉真冬」其實不是人妻，之前她可是暗黑偶像最大團的「惠比壽麝香葡萄」成員吉澤友貴的大粉絲（有個人小號為證），因為太崇拜偶像了所以就下海和偶像成了同行〜

結果她很快就發現火星實在太危險，連忙逃回地球去了－－除了明明年紀很輕卻要化老妝裝人妻讓她很不適應，這份工作的壓力太大，當專屬女優就怕片子賣不好，當企劃女優就怕沒片子拍，一切都是看作品的買氣決定－－所以2月出道的她在twitter帳號被停用後就心意已定，專屬合約到期就不幹了。

把女優當偶像然後到片商演人妻的曉真冬。 圖／翻攝自madonna-av

還有還有，另一位女優「楠木花菜」在出道前也是女優的粉絲，去年，她瘋狂地迷戀上樞木葵，又是寫信到事務所又是送禮物，還在twitter註冊了一個專門用來追蹤樞木－－然後到了去年12月她把帳號刪了，原本以為是棄追了，想不到是去修修臉然後成了同事務所的學妹⋯⋯

只是楠木花菜也體會到AV界的殘忍了，拿了專屬契約出道後4支作品就Over，接下來馬上接到AV新法實施，目前停工中。

她會後悔嗎？我也不知道，如果後悔了，就請樞木葵開導開導她吧～