正妹搭高鐵「側邊全開」炸出超兇上圍 網暴動：很容易坐過站

搭高鐵竟然撞見養眼的一幕！日前有網友在臉書社團分享一張照片，一名穿著無袖背心的長髮正妹坐在高鐵車廂內，由於衣服手袖挖洞太大，超兇上圍呼之欲出，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住直呼「可以為了她坐過站！」

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見一名長髮正妹戴著帽子，穿著白色無袖背心、配上超短熱褲，但仔細一看，正妹竟然「側乳外露」，讓原PO大呼「看到這隻羊我還是刪game好了...這關我真的破不了」、「破不了關下不了高鐵」。

照片曝光後，立刻掀起大批網友暴動，紛紛留言「我搭高鐵就遇不到這種好事」、「沒坐高鐵太可惜了」、「我可以為了她坐過站補票」、「很容易坐過站」、「這是我常搭高鐵的原因」、「這個好想搭訕」。