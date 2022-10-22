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實習生幫侯友宜抽籤爆紅！露臉照曝 網喊：沒戴口罩比較正

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實習生幫侯友宜抽籤爆紅！露臉照曝 網喊：沒戴口罩比較正

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽，抽到二號。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽，抽到二號。記者劉懿萱／攝影

選戰進入倒數階段，昨（21）日舉行候選人號次抽籤，新北市長侯友宜由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽，抽出二號，並用台語喊出「侯我為你，侯侯做代誌」口號，雖戴著口罩仍引起關注，有網友甚至找到陳皓寧就學時的照片，紛喊「沒戴口罩比較正」。

網友在PTT八卦板以「這個顏值有80分嗎？」為題發文，文中貼出侯友宜選辦政治實習生陳皓寧未戴口罩的照片，原PO詢問網友「大家都說戴口罩人人都是正妹」、「這樣在鄉民眼中有80分嗎？」

侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧（右）。圖擷自PTT
侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧（右）。圖擷自PTT

據悉，陳皓寧畢業於世新大學口語傳播暨社群媒體學系，就學期間曾任世新第8屆實習校園記者，在世新大學籃球隊擔任翻譯，協助外國球員溝通，語言能力優異。

貼文一出，引起網友熱烈留言「95分了吧」、「沒戴口罩比較正」、「有點像雞排妹」、「這是同一個人？」、「這我至少給98分」、「第一次看到沒口罩比較正的」、「眼妝差很多欸」、「沒戴口罩比較正，真的稀有」。

陳皓寧與朋友的日常照（中）。圖擷自陳皓寧臉書
陳皓寧與朋友的日常照（中）。圖擷自陳皓寧臉書

新北市長 侯友宜 2022大選 世新大學 正妹

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