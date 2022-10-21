【一劍浣春秋】波多野老被點名！日本女優賣春很正常嗎？

邊境一開，除了TRE台北國際成人展和各活動廠商摩拳擦掌想找女優來，就屬應召站業者最積極了吧？

不久前相信不少人收到了Line的訊息，說有五位女優「波多野結衣」、「瀧澤蘿拉」、「有原步美」、「朝日鈴」和「楓富愛」要前進台灣賣鮑鮑，而且因為波多野結衣和瀧澤蘿拉名氣太大所以不只一次要價40萬台幣以上而且還要收訂金，萬一發生突發狀況行程取消也不退⋯⋯

楓富愛讓很多人興奮。 圖／翻攝自s1s1s1

結果呢？結果確實有女優來了，不過應召站那邊也傳來消息說因為新聞鬧太大所以「暗黑志玲」波多野和「混血嬌娃」瀧澤取消行程；就在大家以為這件事就這樣過了的時候，又有應召站傳訊息說風頭已過，波多野結衣11月4號真的要來了！

然後波多野結衣就發文了－－可能三不五時就被問很煩，波多野結衣是鄭重澄清自己沒有到台灣賣春的計畫，另外，就算在日本，她也沒有在風俗店出勤用肉體服務客人，所以請不要上當，謠言可以停了。

這就讓人好奇了，既然波多野結衣沒有要賣，為什麼台灣業者老傳她要來？

在香港被捕的愛澤乃亞，連本名都被公布。 圖／翻攝自dmm

首先我們要知道日本女優出賣肉體是很正常的事，不久前香港才抓到了「愛澤乃亞」：這位女優相信認識的人不多，因為在AV界她只能算D咖，主要是演出合輯或大鍋炒的亂交片而且很少上封面，結果你看她做一次多少？港媒報導她一次最多收8000港幣，折合台幣33000元左右，然後有一半會被帶她去香港的經紀抽走，如果再扣掉把她仲介到香港的經紀人要抽的，愛澤乃亞恐怕連三分之一的炮金都分不到。

而這就是波多野結衣會出現在名單裡的原因：一來她名氣大，大家看到她的名字就算自知買不起還是會去看訊息，這樣就會注意到真正要來賣的AV女優；二來因為波多野結衣鑲金ㄟ，所以業者會先收訂金並且事先說明到時如果行程出狀況也不退，我是不知道有多人會花這個錢啦，但既然波多野結衣本來就不打算要來，這些錢來了就是直接變業者的零用錢，多多益善〜

也是常傳要來但其實從未現身的瀧澤蘿拉。 圖／翻攝自prestige-av

所以大家還是把罩子放亮點，雖然大部分的AV女優都有賣、也不排斥到日本以外的地方賣（不只香港和台灣，包括澳洲、加拿大、美國也能收到她們的訊息），但如果你聽到雞頭或是任何仲介說「誰都可以安排」那肯定是謊話，因為從波多野的例子就可以知道有些女優真的沒在賣，不是人人要賺這種皮肉錢。

那要怎麼辦呢？當然啦，說她們打死都不賺這些錢也不見得，像之前明日花綺羅就傳出願意以400萬日幣一次的價格交易，而且不只台灣，連日本也收到了同樣的訊息，只是最後有沒有成交就沒有後續消息了－－總而言之言而總之，AV女優本來就是我拿青春賭明天的行業，賣肉真的不是什麼大不了的事，問題就在於那些喜歡用「騙」的仲介人，和喜歡把錢疊上去的下游業者，一個混淆視聽一個則是嚴重傷害我們的錢包，把在日本很普遍的性交易變成騙局和削凱子，請大家睜大眼、大頭管好小頭，不要因為想幹而硬幹，錢沒了可以再賺，浪費時間去交涉去等待還被騙那就不值得了〜