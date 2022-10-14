【一劍浣春秋】明明大家都不喜歡 日本AV的馬賽克何時消滅？

最近的AV界，變化真的很大。

為什麼呢？自然是因為「AV新法」實施，這對這一行不管是片商和事務所都是前所未有的變局，除了拍片前男女優都必須簽約，簽完約後一個月才能拍片、四個月後才能把片子發出來外也對女優片酬的支付以及工作內容有著更加明確的規定；另外，為了避免「凡走過必留下痕跡」以及女優事後愈想愈不對覺得自己被欺負，作品拍攝完成後女優可以直接要求作品禁止發行也可以在作品發行後兩年將其下架，片商不得有異議還得吸收所有成本。

愛上未央就說了，自己之所以做不下去全拜新法所賜。 圖／翻攝自dmm

看起來很照顧女優，對吧？

結果新法實施以來AV界是哀鴻遍野，令人驚訝的是女優叫得比片商和事務所還兇，因為新法對片商太過嚴苛，所以很多片商乾脆暫停作業，結果搞得很多女優沒片可拍，甚至有人因此離開了⋯⋯

但也有很多事沒有變，比方說「馬賽克」。

打從小弟我開始寫AV評論的2008年就有很多人在幹譙日本片子要打馬賽克，當時因為無碼片比較受歡迎的緣故，有很多人覺得在彼消我長之下有碼片勢必式微，甚至還有人預言十年後暴政必亡、馬賽克一定消滅⋯⋯

七澤米亞在為適正AV拍的廣告中就有提到會堅守馬賽克。 圖／翻攝自mia_nanasawa

結果呢？結果他預言的十年後已經到期而且又過了好多年，馬賽克依然存在，甚至比起他預言的那時候還又厚了些，像SOD集團的作品已經看不大清楚毛玻璃後面在演什麼東西，讓很多人怨聲載道－－所以，是有碼片商帝國大反擊成功，擊倒了無碼片保住了馬賽克，還是日本這些片商鐵了心地要違反潮流，就是要保住馬賽克？

答案是「以上皆是」，只是真相可能和你想的有點不一樣：首先，無碼片商確實被擊倒了，但不是拍的片子沒人看，而是日本政府動用公權力嚴厲打擊，不只把他們賣片的據點全抄了，就連拍片的製片公司以及露屌出鮑的男女優一起帶回警局，讓各事務所嚇得不敢再合作。

雖然是拍片，但在日本AV界也是八大產業的一部分。 圖／翻攝自toyboysamoari

那各片商又為什麼鐵了心地要保留馬賽克？的確，少了馬賽克，片子製作的時間可以加快、也可以讓那些質疑男女優造假的人閉嘴、甚至像森林原人以及Wolf田中這樣以巨根著稱的男優還可以直接獻寶給大家看，究竟〜這麼百利而無一害的事日本人為什麼不做？

理由是，因為馬賽克的存在是法律規定，對，我知道你一定會說日本政界諸公們為什麼不修法？那是因為修法牽動的事情太多，因為在日本，AV界是屬於風俗產業的一部分，而日本法律規定就是風俗產業不得有實際插入的性交易，所以AV產業也一樣ー這樣講不知道你懂了嗎？為什麼日本AV一定要有馬賽克？因為用那塊毛玻璃遮住男女優的性器官才能說「不確定」他們有沒有真槍實彈的打炮⋯⋯

雖然八大產業廣告打很大，但日本法律規定就是不得有人與人的連結。 圖／翻攝自cityheaven

是不是很荒謬？對，就是這麼荒謬，我們明明都知道男女優在馬賽克後面做什麼事、也知道到日本風俗店尋花問柳沒人會乖乖遵守規定只在洞口磨蹭不插入。但就卡在這個地方，因為日本修法開放八大產業可以直接性交易的可能性極低，所以AV產業也幾乎不可能去掉馬賽克，更不用說有很多片商早就在利用馬賽克大玩特效或是讓男女優藉此喘息一下，你叫他們改他們也不願意呢！

這就是日本A片為什麼有碼的原因，看了你就知道為什麼制訂新法的人敢放話說以後要禁止男女優真槍實彈的演出，更令人悲傷的是在我們有生之年可能很難等到馬賽克全面消失，難受啊〜